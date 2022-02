Prvi dragovoljci iz Hrvatske krenuli su preko Mađarske za Ukrajinu kako bi se pridružili obrani zemlje nakon ruske invazije. Za Večernji list s graničnog prijelaza Letenye javio se dragovoljac M.P. i opisao situaciju koja ih je tamo dočekala, kao i motive zbog kojih su krenuli na bojišnicu. Kazao je da su prvi hrvatski dragovoljci u Ukrajinu ušli prekjučer tijekom jutra.

- Ponukalo me to što je Ukrajina među prvima priznala našu zemlju dok smo se borili za slobodu. Ukrajina nam je pomogla 1991. godine, ali pomogla nam je i nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. To je čin zbog kojeg idemo pomoći Ukrajincima u ratu i u bojišnim djelovanjima. Ovaj rat neće stati na Ukrajini, ne vjerujem u to - kaže dragovoljac.

- Na granici će volonteri pokupiti izbjeglice i vratiti se nazad za Mađarsku, a ostatak ide preko granice, do Harkiva ili Kijeva gdje ćemo zadovoljiti potrebe naoružanja i krenuti na bojišnicu. Dolaze nam još dvije ekipe, jedna iz Splita i Zadra, a druga iz Osijeka - kaže dragovoljac.

Večernji piše i kako se naoružanje i pomoć prikupljaju u udruzi BBB-a u Zvonimirovoj ulici 23 u Zagrebu. Tu akciju je koordinirao Denis Šeler, Zagrepčanin i nekadašnji vođa BBB-a Denis Šeler, koji je šest godina ratovao u Ukrajini u bataljunu Azov. U Mariupolj je otišao kao dragovoljac, a vratio se prošle godine, odlikovan kao narodni heroj Ukrajine.

- Pozivam gospodu veterane i vojnike s vojnim iskustvom u zbor! Svi koji su dosad kontaktirali veleposlanstvo bit će kontaktirani tijekom dana i dobit će sve potrebite informacije. Idem na čelu grupe koja je spremna ii u rat, a sve ostale molim da kupuju i doniraju svu mogu opremu koju mogu dati, od odora, pancirki, kaciga pa do prve pomoći - poručio je Šeler kojem su Facebook zatrpali upitima kako se može pridružiti ekipi na frontu.

