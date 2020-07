Hrvatski epidemiolozi padaju s nogu od umora: 'Nećemo moći izdržati, ni fizički ni mentalno'

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Inoslav Brkić, rekao je kako se često osjećaju kao detektivi jer trebaju otkriti s kim su zaraženi bili u kontaktu

<p>Posljednjih tjedana broj zaraženih korona virusom u Hrvatskoj raste, a u prvom redu obrane nalaze se zdravstveni djelatnici, uključujući i epidemiologe, koji su iscrpljeni zbog obujma posla koji rade. Na primjer, na 170 tisuća Sisačko-moslavačke županije zaduženo je svega pet epidemiologa. </p><p><strong>Ovo su nove mjere stožera: </strong></p><p>- Od 22. ožujka naša služba kao i sve druge službe su u takvom pogonu koji nikada nisu doživjeli. Nas veže dugogodišnja suradnja sa svim zavodima u vrijeme rata i poraća, sanacije terena. Vi ste tad imali određenu akciju koja je imala intenzitet i vrijeme trajanja. Mi sada više nemamo intenzitet, on je sve jači i jači i nema kraja - rekla je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3851172/od-15-dezurnih-brojeva-tek-smo-na-dva-dobili-odgovor-epidemiolozi-vape-trebamo-vise-ljudi/" target="_blank">RTL</a> epidemiologinja<strong> Svjetlana Ančić-Birač. </strong></p><p>Objasnila je kako se epidemiolozi se ne bave samo korona virusom, već primaju pacijente, izlaze na teren, a čini se kako neće imati ni godišnji odmor, zbog čega su izuzetno iscrpljeni. </p><p>- Umor je kategorija koju mi ne smijemo staviti u prvi plan. Mi smo tu da bismo ljudima omogućili sigurnost. Da su postupci koji se rade doneseni sa smislom i svrhom. Ljudima je jako teško prihvatiti preko ljeta da 14 dana ne idu raditi, da ne mogu na more - izjavila je Ančić-Birač. </p><p>Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, <strong>Inoslav Brkić</strong>, rekao je kako se često osjećaju kao detektivi jer trebaju otkriti s kim su zaraženi bili u kontaktu. Što ih dulje epidemiolozi traže, broj zaraženih raste, a problem stvaraju i oni koji taje kontakte.</p><p>- Potpuno kao detektivski posao. Imate jednu osobu, ona je pozitivna i bolesna i odlazi na svadbu. Tamo je u kontaktu i onda morate pronaći tko kad i gdje s kim da pohvatate sve da se bolest ne bi proširila - rekao je Brkić.</p><p>No nisu epidemiolozi jedini koji pronalaze zaražene. Tu je još tristotinjak ljudi koji rade na tome da se zaraza ne bi proširila. </p><p>- Radi se takozvanom contact racingu, znači stavljanje kontakata zaraženih osoba u samoizolaciju i za to nama treba više ljudi nego što sad imamo da bismo mi to efikasno mogli raditi. Ljudi su iscrpljeni i jednostavno to neće fizički moći izdržati i mentalno - mišljenja je <strong>Branko Kolarić</strong>, epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.</p>