Hrvatski general prekinuo svoj govor u BiH te izazvao pljesak i oduševljenje okupljenih

Tijekom svečanosti povodom obilježavanja 30. obljetnice oslobođenja Jajca u sklopu operacije Maestral, hrvatski general Stanko Sopta - Stari prekinuo je svoj govor i čitavu ceremoniju kako bi pričekao završetak ezana s obližnje džamije, prenosi portal avaz.ba.

- Pričekat ćemo da naši partneri završe svoju molitvu - rekao je general Sopta te time izazvao snažan pljesak i odobravanje svih okupljenih.

Njegov čin dočekan je kao snažna poruka međusobnog uvažavanja i poštovanja vjerskih običaja svih građana.

General Stanko Sopta, poznat po nadimku Stari, bio je zapovjednik 2. gardijske brigade HVO-a Knez Domagoj, jedne od najorganiziranijih i najuspješnijih postrojbi tijekom Domovinskog rata.

Bio je poznat kao zapovjednik koji "prvi ulazi u rov", čime je među vojnicima stekao duboko poštovanje i lojalnost. Njegova vojna karijera vezana je isključivo uz djelovanje na terenu, bez izravnog upliva u politiku.

Armija Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane (HVO) i Hrvatska vojska zajedničkim su snagama sudjelovali u operaciji Maestral, a obljetnica se obilježava u razdoblju od 8. do 17. rujna. Operaciju su vodili Ante Gotovina, Ivan Korade, Anton Luburi, Atif Dudaković i Mehmed Alagić.

Nakon 11 dana žestokih borbi oslobođena su strateški važna područja: Drvar, Šipovo, Jajce, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Ključ. Odnos snaga na terenu time je značajno promijenjen, a čitava operacija uživala je snažnu podršku međunarodne zajednice koja je težila ograničavanju djelovanja tzv. 'Vojske Republike Srpske'.

Podsjetimo, zajedničko djelovanje Armije RBiH i hrvatskih snaga započelo je nakon potpisivanja splitskog sporazuma 22. srpnja 1995. godine između tadašnjih predsjednika BiH i Hrvatske, Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana.

Kako prenosi avaz.ba, potez generala Sopte u Jajcu ostao je značajan simbol ovogodišnje obljetnice te snažan podsjetnik da, čak i 30 godina nakon rata, međusobno poštovanje može postati most zajedničkog sjećanja i suradnje.