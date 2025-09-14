Obavijesti

News

Komentari 2
OBLJETNICA OPERACIJE MAESTRAL

Hrvatski general prekinuo svoj govor u BiH te izazvao pljesak i oduševljenje okupljenih

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski general prekinuo svoj govor u BiH te izazvao pljesak i oduševljenje okupljenih

Njegov čin dočekan je kao snažna poruka međusobnog uvažavanja i poštovanja vjerskih običaja svih građana

Tijekom svečanosti povodom obilježavanja 30. obljetnice oslobođenja Jajca u sklopu operacije Maestral, hrvatski general Stanko Sopta - Stari prekinuo je svoj govor i čitavu ceremoniju kako bi pričekao završetak ezana s obližnje džamije, prenosi portal avaz.ba.

- Pričekat ćemo da naši partneri završe svoju molitvu - rekao je general Sopta te time izazvao snažan pljesak i odobravanje svih okupljenih.

Njegov čin dočekan je kao snažna poruka međusobnog uvažavanja i poštovanja vjerskih običaja svih građana.

General Stanko Sopta, poznat po nadimku Stari, bio je zapovjednik 2. gardijske brigade HVO-a Knez Domagoj, jedne od najorganiziranijih i najuspješnijih postrojbi tijekom Domovinskog rata.

Bio je poznat kao zapovjednik koji "prvi ulazi u rov", čime je među vojnicima stekao duboko poštovanje i lojalnost. Njegova vojna karijera vezana je isključivo uz djelovanje na terenu, bez izravnog upliva u politiku.

Armija Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane (HVO) i Hrvatska vojska zajedničkim su snagama sudjelovali u operaciji Maestral, a obljetnica se obilježava u razdoblju od 8. do 17. rujna. Operaciju su vodili Ante Gotovina, Ivan Korade, Anton Luburi, Atif Dudaković i Mehmed Alagić.

Nakon 11 dana žestokih borbi oslobođena su strateški važna područja: Drvar, Šipovo, Jajce, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Ključ. Odnos snaga na terenu time je značajno promijenjen, a čitava operacija uživala je snažnu podršku međunarodne zajednice koja je težila ograničavanju djelovanja tzv. 'Vojske Republike Srpske'.

Podsjetimo, zajedničko djelovanje Armije RBiH i hrvatskih snaga započelo je nakon potpisivanja splitskog sporazuma 22. srpnja 1995. godine između tadašnjih predsjednika BiH i Hrvatske, Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana.

Kako prenosi avaz.ba, potez generala Sopte u Jajcu ostao je značajan simbol ovogodišnje obljetnice te snažan podsjetnik da, čak i 30 godina nakon rata, međusobno poštovanje može postati most zajedničkog sjećanja i suradnje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025