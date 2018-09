Hrvatski građani udružili snage s volonterima u zaštiti okoliša

Nakon svake ljetne sezone, u kojoj brojni turisti uživaju u ljepotama naše obale, ostaje nam i velika količina otpada, koja ugrožava život u moru i umanjuje ljepotu naših plaža. Svijest o problemu onečišćenja kao jednome od trenutačno najvećih problema u svijetu raste iz dana u dan pa se posljednjih nekoliko godina sredinom rujna u više od 150 zemalja održava Svjetski dan čišćenja. Na taj dan milijuni volontera i nevladinih organizacija udružuju snage da bi pomogli u rješavanju problema onečišćenja, a u Hrvatskoj projekt koordinira udruga Žmergo. Ove godine podržala ga je i Coca-Cola svojim društvenoodgovornim projektom Od izvora do mora, u sklopu kojega u suradnji s nevladinim udrugama i institucijama organizira akcije čišćenja obala rijeka, jezera i Jadranskoga mora.

Ovogodišnji je Svjetski dan čišćenja u Hrvatskoj podržalo stotine volontera, među kojima i volonteri u četirima akcijama u sklopu projekta Od izvora do mora, koje su organizirane u Novigradu, Kostreni, na Lokrumu i jezeru Čiče.

U akciji Zelena čistka na dubrovačkome Lokrumu volonteri predvođeni ustanovom Javni rezervat otoka Lokruma pobrinuli su se za daljnje očuvanje njegova ekosustava čisteći podmorje i obalu. „Otok je mnogima omiljeno izletište koje rado posjećuju kako bi uživali u čistome moru i rijetkim primjercima botaničkoga svijeta koji se nalaze u ovome parku prirode. Želimo ga održati čistim i podići svijest o tome da svi trebamo mijenjati svoje navike prema okolišu kako ga ne bismo bespovratno uništili”, kaže sudionica akcije Kristina Ćurčija.

Ronioci su imali pune ruke posla i u Kostreni, gdje su se posvetili čišćenju podmorja i omiljene plaže Vaterpolo u akciji Neka naše more blista. „Ovu plažu volimo i mi i brojni turisti, što nam je drago, no voljeli bismo i da je svi zajedno više cijenimo i čuvamo. Redovito sudjelujem u akcijama čišćenja jer smatram da svatko od nas može dati svoj doprinos očuvanju okoliša, ali prije svega to moramo činiti svakodnevnim ponašanjem”, rekla je Ana Mikačević, jedna od sudionica akcije.

Turistička zajednica općine Novigrad u suradnji je s roniocima i mještanima provela akciju Život je more, u sklopu koje je uklonjen glomazni otpad iz podmorja luke, a istodobno su se uređivala i povijesna gradska jezgra. Osim morskih obala aktivni građani čistili su i obale jezera. Više od stotinu volontera pridružilo se Dobrovoljnomu vatrogasnom društvu Novo Čiče u zbrinjavanju otpada s područja jezera Čiče. Postavljene su i poučne ploče koje podsjećaju na utjecaj neodgovarajućega zbrinjavanja otpada na naš ekosustav, osvješćuju važnost čuvanja prirode i potiču nas na to da vodimo brigu o vlastitome otpadu. „Ponosna sam što smo uspjeli očistiti naše naselje i okolinu naših prekrasnih jezera. Pridružila sam se akciji jer smatram da se moramo s više poštovanja i odgovornosti odnositi prema onome što smo naslijedili kako bismo ta lijepa jezera i bogato kulturno nasljeđe sačuvali i za buduće generacije. Osobito me veseli što se u akciju uključio i velik broj mladih jer upravo će se oni brinuti o budućnosti naših jezera”, istaknula je sudionica akcije Martina Kmet.

Svu opremu za akcije čišćenja osigurala je Coca-Cola u Hrvatskoj u sklopu spomenutoga projekta Od izvora do mora, u koji su se, s ciljem zbrinjavanja otpada i podizanja svijesti građana o važnosti odgovornoga odlaganja ambalaže i čuvanja okoliša, već ranije uključili brojni građani. Akcije su tako ranije tijekom godine provedene i u Karlovcu, Iloku, Zadru, Zagrebu i Županji, a svaka udruga civilnoga društva koja u svojoj zajednici želi potaknuti i organizirati akcije čišćenja s građanima može i dalje dobiti podršku Coca-Cole ako akciju prijavi do 31. listopada 2018. na mrežnoj platformi www.odizvoradomora.hr. Za svoju će akciju dobiti opremu za čišćenje i podršku komunalne tvrtke za odvoz otpada, a nositelji najuspješnijih akcija tijekom kojih se prikupi najveća količina otpada po sudioniku na kraju ovogodišnjega ciklusa projekta bit će nagrađeni novčanim iznosima od 15 000, 10 000 i 5 000 kuna.

