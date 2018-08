Hrvatski i izraelski pilot izveli zajednički let avionom MiG-21

Uoči sudjelovanja izraelskog višenamjenskog borbenog aviona F-16 Barak u zračnom mimohodu povodom obilježavanja 23. obljetnice VRO Oluja, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona pukovnik Christian Jagodić i zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David izveli su u petak zajednički let avionom MiG-21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojnoj bazi na Plesu.

U toj prigodi, pukovnik Jagodić i izraelski zapovjednik razmijenili su oznake u zastave Hrvatske i Izraela te prigodne poklone koji će, kako su kazali, zauvijek podsjećati na povijesni zajednički let hrvatskog i izraelskog pilota u Hrvatskoj.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević još jednom je zahvalio izraelskim pilotima i izaslanstvu na dolasku u Hrvatsku i naglasio kako mu je posebna čast što će izraelski piloti zajedno s hrvatskim pilotima iznad Knina sudjelovati u obilježavanju 23. obljetnice VRO Oluja.

"Nakon leta našeg pilota Željka Ninića u zrakoplovu F-16 u Izraelu, imali smo priliku vidjeti let izraelskog pilota u avionu MiG-21. To je potvrda strateškog partnerstva i prijateljstva s Izraelom. Veselim se da će u nadolazećem razdoblju naši piloti imati priliku učiti od najboljih, a to su upravo izraelski piloti", rekao je.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov kazao je da su hrvatski piloti još jednom dokazali visoku razinu spremnosti i sposobnosti. "Siguran sam da ćemo u nedjelju, leteći zajedno u zračnom programu povodom Oluje, poslati svijetu jasnu poruku: Hrvatska i Izrael su prijatelji i šaljemo poruku mira", rekao je Šundov.

"F-16 avion je moderan zapadni lovac koji je u slučaju Izraela ispunio svaku zadaću i svrhu za koju je bio namijenjen. Filozofija aviona F-16 takva je da je prilagođena potrebama pilota – pilot je u fokusu kao i sve njegove eventualne potrebe, u odnosu na avione druge generacije. Vjerujem da ćete itekako uživati u korištenju takvog modernog aviona", rekao je zapovjednik izraelske Zračne baze Ramat David.

Pukovnik Jagodić poručio je da je ovaj let itekako značajan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo jer se radi o početku vojne suradnje, odnosno suradnje borbenih pilota nakon suradnje protupožarnih eskadrila iz 2016. godine.

Direktor izraelskog SIBAT-a, general Michel Ben Bauruch izrazio je zadovoljstvo zbog kvalitetne vojne suradnje između dvije države i poručio te ocijenio da su hrvatski piloti pokazali svoju izvrsnost, zbog čega mu je, kaže, čast što će imati priliku sudjelovati na proslavi 23. obljetnice Oluje u Kninu.