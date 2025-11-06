Obavijesti

DRAGIŠIĆI 1993.

Hrvatski junaci borili su se do posljednjeg metka. Onda su ih Srbi zarobili i mučki smaknuli

Piše Filip Sulimanec,
U Dragiši?ima obilježena 32. godišnjica zlo?ina nad zarobljenim braniteljima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pokolj se dogodio nakon što je Hrvatska vojska rasturila krajišnike i dobrovoljce iz BiH i Savezne Republike Jugoslavije u operaciji Maslenica. Nakon poraza pobunjeni Srbi krenuli su u protunapad u sklopu operacije Čelik

Policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim državljaninom Republike Hrvatske zbog sumnje da je u veljači 1993. godine kao zamjenika komandira voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi tzv. „vojske RSK“, počinio kaznena djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

On je naime nakon okupacije dijela Dragišića, 24. veljače 1993. godine s više drugih pripadnika neprijateljskih formacija, teško tjelesno zlostavljao devetoricu zarobljenih pripadnika 15. Domobranske pukovnije HV-a, dvojicu zarobljenih su smaknuli, a dvojicu odvezli u nepoznatom smjeru te se i danas vode kao nestali, piše Šibenik News.

Pokolj se dogodio nakon što je Hrvatska vojska rasturila krajišnike i dobrovoljce iz BiH i Savezne Republike Jugoslavije u operaciji Maslenica. Nakon poraza pobunjeni Srbi krenuli su u protunapad u sklopu operacije Čelik. 

Jedan od pravaca protunapada bio je usmjeren prema vodičkom zaleđu gdje je došlo do bitke u Dragišićima koje su branili pripadnici 15. domobranske pukovnije Hrvatske vojske. Nakon šestosatne borbe hrvatski branitelji koji su ostali bez streljiva bili su opkoljeni i zarobljeni. 

U Dragiši?ima obilježena 32. godišnjica zlo?ina nad zarobljenim braniteljima
U Dragiši?ima obilježena 32. godišnjica zlo?ina nad zarobljenim braniteljima | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U zarobljeništvo su pala desetoricu hrvatskih branitelja koje su pobunjeni Srbi i srbijanski dragovoljci mučili i zlostavljali te poveli prema Kninu, do kojeg su dovedena samo šestorica, a četvorica su putom ubijena. Boris Kartelo ubijen je iz vatrenog oružja, Jakov Crvelin je podlegao ozljedama zbog brutalnog mučenja i umro u podrumu ambulante u Đevrskama. Putem od Dragišića prema Kninu ubijeni su i Boris Troskot iz Kašića Banjevačkog i Borislav Periša iz Krkovića čija tijela ni do danas nisu pronađena te se još uvijek vode kao nestali.

