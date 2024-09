Hrvatski kapetan Bekavac već godinu dana čami u Turskoj: 'Moj brat je optimističan'

Kapetan Marko Bekavac (61) je već skoro godinu dana u najzloglasnijem turskom zatvoru u Ankari zbog optužbi da je švercao kokain.

- Moj brat ne zna što će na trenutke, ali je većinom optimističan, smatra da će se to pozitivno riješiti, ali što će biti, pitaj Gospu - govori njegov brat Jozo Bekavac.

Novo ročište je zakazano 16. rujna, kad bi Bekavac i devetero njegovih pomoraca trebali saznati svoju sudbinu. Priča je od početka neobična. Bekavac je kao kapetan upozoravao vlasnika broda Phoenician - M, tvrtku Iskenderun, da zbog šverca droge u luci Barranquilla stavi zaštitare i kamere. Međutim, kokain je pronađen i tad je kapetanu Bekavcu rečeno da je riječ o 450 kilograma kokaina. Kolumbijske vlasti su s psima pregledale brod i izuzele drogu, bez da su kapetanu dali da išta potpiše i bez ikakvog policijskog izvješća. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu. Nema objašnjenja kako su izabrali koga će uhititi. Iza rešetaka su se tako uz Marka Bekavca našli i: Ali Albokhari, Paszukow Krzystof Andrzej, Abell Eddie Jr. Villacarloso, Latanov Pavel, Sulim John Rey Nunez, Vargas Carmel Ariel Jr. Dapule, Dalumpines Junilo Bongcayaa, Bobiles Pather John Juarez i Ruales Darvin Ortiz.

Prije zadnjeg ročišta 18. srpnja dodijeljen je novi sudac, što za kapetana Bekavca može biti i dobra vijest jer je dosadašnja sutkinja u jednom ovakvom slučaju kineskom kapetanu odredila kaznu od 30 godina. I njega se teretilo po zapovjednoj odgovornosti, bez dokaza da je drogu ikad vidio ili dotaknuo. I on je u zatvoru u Ankari u kojem je i kapetan Bekavac.

- Ni agencija TIM Ship Crew preko koje sam došao na brod se u svemu ovome nije javila. Kao da nemaju ništa s tim. Poslali su me na brod koji je prije Barranquille putovao pod zastavom Namibije, a kad su kapetan i prvi časnik, Rusi obojica, umrli od navodnog trovanja, brod je samo promijenio zastavu i nastavio ploviti, bez istrage - govori brat Jozo.

Sam kapetan Bekavac se javio 24sata iz zatvora još u svibnju, prije bilo kojeg ročišta. Tad je u najstrože čuvanom turskom zatvoru Sincanu s ubojicama, silovateljima i teroristima bio već osam mjeseci.

- Sve je ovo namješteno, ja sam otet, nemaju me pravo ovdje držati. Umjesto u hotel, strpali su me u najstroži zatvor. Maknut sam s broda piratskom metodom i na brzinu prebačen među najgore kriminalce Turske, u zatvor sa zidovima visokim 10 metara bez danjeg svjetla, uz pomoć turske policije. Svi su povezani u interesnu skupinu krijumčarenja droge i za to moraju odgovarati. Tijekom vožnje; policajac koji je bio s moje lijeve strane, a kasnije sam ga vidio i to jednom u sudnici, svakih dvije do tri minute je ponavljao 'Kapetane, sve ti je namješteno, prijeđi na Islam.' Ja sam na brzinu kidnapiran, otet kao kapetan broda, protivno svim međunarodnim zakonima i sporazumima. Ovo je najgori mogući terorizam - rekao je tad u emotivnom razgovoru za 24sata kojeg možete poslušati OVDJE.