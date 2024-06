Hrvatski kapetan iza rešetaka u Turskoj na sud će opet u srpnju: 'U teškoj je situaciji i nervozan'

Deset sati su obranu iznosili hrvatski kapetan duge plovidbe Marko Bekavac i devet njegovih pomoraca na sudu u turskom gradu Ergeli. Optuženi su za šverc kokaina, a cijela priča od početka je čudna: kokain je nađen u Kolumbiji, ali je brod pušten da plovi, na kokainu su naljepnice turskog nogometnoga kluba, kapetan je sam prijavio turskim vlastima da je pronađena droga, a po nejasnom ključu zatvorili su samo pola posade, a ostatak pustili. S njima je u vrućoj sudnici bio i hrvatski veleposlanik u Turskoj, Hrvoje Cvitanović, koji je s kapetanovom obitelji u stalnom kontaktu, a kapetana Bekavca posjećuje u zatvoru.

- Dana 10. lipnja održano je ročište, tamo su prezentirali svoju obranu, izjasnili su se da nisu krivi. Odvjetnička kuća koja je zastupala optuženike dobro je obavila svoj posao, radi se o odvjetničkoj kući koja je obranu bazirala na sistemu takvom da svaki optuženik ima svog odvjetnika, tako da, u slučaju da bude međusobnih nesporazuma, nije jedan odvjetnik za sve. Tako se operativno može najlakše raditi. Odvjetnička kuća se dobro pripremila, imali su nacrte broda, svu potrebnu opremu, tako da bi sutkinji i tužitelju mogli jasno objašnjavati o čemu je riječ - kazao je.

- Odvjetnici su nam u ovom trenutku od ključne važnosti jer imaju najveće iskustvo i oni trebaju svakog posebno od optuženika pripremati za iskaze. Odmah nakon ročišta sam nazvao i brata i suprugu kapetana Bekavca i objasnio im da je ključna stvar da Marko mora raditi s odvjetnicima jako blisko da mu mogu pripremiti najbolju obranu. Do sada to nije bio slučaj zbog nervoze, koja je razumljiva. S druge strane, važno je da doista maksimalno smire gospodina Marka i da mora obranu prenijeti što konciznije i učinkovitije - govori Cvitanović.

Iduće ročište je 18. srpnja, a veleposlanstvo će četvrti put otići u posjet kapetanu Bekavcu, odmah nakon Bajrama. Isti dan će se predbilježiti i za idući posjet. Kapetan je u zatvoru već devet mjeseci.

- Ne mogu vam reći što će biti na tom ročištu, prvo jer je moja dužnost zaštititi gospodina Bekavca, drugo jer nemam ovlasti obitelji za špekulaciju. Što god da oni budu tražili od nas, ako možemo, sve ćemo napraviti. Ja sam u kontaktu s njegovim odvjetnicima. Danas smo se čuli, a popodne ćemo još razgovarati jer ću utjecati koliko mogu u svojim zakonskim okvirima. Pitao sam njegovu odvjetnicu može li veleposlanstvo još nekako utjecati, odvjetnica je rekla da možemo i da će nam dati konkretne zahtjeve čim ih pripremi. To ću i napraviti, pokušavam napraviti sve što mogu u okviru zakona - objašnjava.

Dodaje i da su angažirani iz Sindikata pomoraca, što je od velike vrijednosti.

- Odvjetnici su ključni i vrlo je važno da i sama obitelj utječe na gospodina Marka da surađuje s njima i da im vjeruje. Nadam se da će Sindikat biti i na idućem ročištu, jer njihovi povjerenici u Turskoj su ključni, mogu nam reći što još treba pripremiti, apeliram da budu i na drugom ročištu - govori.

Što se tiče suradnje DEA, koju kapetan Bekavac kaže da je tražio u istrazi, nema taj podatak, ali će pitati.

- Ako kapetan Bekavac surađuje direktno s DEA, ja u tome ne mogu sudjelovati. Pitat ću danas, ako danas bude naš sastanak, njegove odvjetnike, i ako ta suradnja nije još ostvarena, tražit ću da interveniraju i sami im pristupe, te da vide mogu li ja nešto učiniti da se suradnja ostvari - govori.

U tih deset sati stigao je i vidjeti kako je i sam Bekavac.

- Jake je nervozan i to sam rekao i njegovoj obitelji. To je u ovom trenutku najopasnije, tražio sam od supruge i brata da ga smire. Mislim da su kontraproduktivne bilo kakve eksplozivne izjave i otežavaju mu i ovako već tešku situaciju. Mora biti maksimalno spreman da može koncizno i jasno odgovarati. Na prvom ročištu su se odvjetnici uključivali dosta za njega i to nije dobro jer ostavlja krivi dojam. Bilo bi mnogo bolje da bude spreman temeljem naputaka odvjetnika, drugačije će, nažalost, sam sebi napraviti više štete - zaključuje Cvitanović.