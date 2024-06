Brat kapetana Bekavca: O.K. je, bori se sam., Plenković: Radimo sve što možemo pravnim putem

O.K. je, bori se sam. Odvjetnik je od kompanije P&I, tako da sam mora iznositi obranu. Stvari su vrlo jasne, strojar Rus nije zaključavao strojarnicu pa je droga mogla biti unesena. Prvi časnik Ali, Sirijac, nije napunio balastne tankove morskom vodom za što je bio zadužen i tamo je pronađena doga. Da su bili napunjeni, droga se ne bi mogla sakriti, govori kapetanov brat Jozo Bekavac. Kapetan je s devetoricom mornara jučer bio na ročištu koje je trajalo deset sati. Iduće je u srpnju, kad bi se mogla znati i presuda. Podsjetimo, nakon što je droga pronađena na brodu u Kolumbiji, kapetan je obavijestio kompaniju, a kad su pristigli u Tursku, sam je nazvao tamošnju policiju. Tad je uhićen i već je devet mjeseci u najgorem turskom zatvoru.

- Mi smo u gradu Ergeli gdje se održava suđenje. Ročište je trajalo 10 sati, svih 10 pomoraca koji su u zatvoru, mi se fokusiramo samo na kapetana Bekavca ali tu je još devet ljudi, ce ostati u zatvoru do 18.7. kad je sljedeće ročište. Iz svega sto smo čuli ne možemo reći da je optužba iznijela dokaze o postojanju trgovanja drogom. Svih desetorici je teško, neki su i plakali. To su ljudi koji nikad nisu napravili ništa krivo, prvi put su u zatvoru i odmah eto Turska. Nismo uspjeli popričati s kapetanom Bekavcem, dogovaramo da sutra odemo do njega na sastanak u zatvor. Oni su odvojeni od ostatka ljudi u sudnici, drže se koliko mogu - rekao je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske u ponedjeljak za 24 sata.

Obitelj kapetana Bekavca je već prije devet mjeseci, kad je tek uhićen, pisala Ministarstvu vanjskih poslova, premijeru Plenkoviću i ambasadi u Turskoj. Na sud je došao i hrvatski veleposlanik Cvitanović koji prati cijeli slučaj i posjećuje kapetana Bekavca u zatvoru.

- Upoznati smo sa slučajem, naravno. Prvo, mi brinemo o svim hrvatskim državljanima. To sam rekao kad je bio slučaj Zambija, kad je bila Grčka pa tako i u ovom slučaju. Angažirana su naša diplomatska predstavništva u Turskoj, angažirano je naše Ministarstvo vanjskih poslova, angažirano je Ministarstvo pravosuđa. Činit ćemo sve što je pravno moguće da se zaštite njegova prava. Mi ne znamo što je tu istina ili nije ali ćemo, naravno, pokloniti povjerenje njegovim izjavama, međutim to moramo kroz pravnu proceduru učiniti na odgovarajući način - rekao je premijer.

Marko Bekavac ima 61 godinu, kapetan je duge plovidbe, i otac dvoje djece, kćeri od 27 i sina od 16 godina. Zapovijedao je brodom Phoenician 1 koja je u vlasništvu turske kompanije Iskenderun, a plovi pod panamskom zastavom. Na brodu je trebao biti tri mjeseca. Da je nešto sumnjivo Bekavac je shvatio odmah kod utovara u Kolumbiji. Drogu su je policija navodno pronašla već tamo. No nisu mu pokazali što su našli niti je dobio ikakve papire, a nakon intervencije turske ambasade, brod je pušten da ide u Istanbul. Policajci su, kako kaže brat, brod pregledavali i sa psima tragačima. Kad su pristali u Tursku, Bekavac je sam pozvao policiju da im javi što je bilo u Kolumbiji. Turska policija je tad navodno opet pronašla drogu i zatvorila Bekavca i deset od 20 članova posade. Kapetan Bekavac se za 24sata javio iz zatvora u Ankari, uz posredstvo njegovog brata Joze koji je snimio kapetanovu izjavu.

- Mene su praktički oteli, došli su na brod i odveli me bez da mi pokažu tu drogi ili daju da išta potpišem po pronalasku droge u štivi broj 2 na pet metara visine. Inače skladište je visoko 15 metara, nemoguće je da je droga ukrcana između Kolumbije i Turske jer nismo nigdje pristajali i skladište je već u Kolumbiji napunjeno na sto posto, nitko nije imao pristup niti se otvaralo. Sve je bilo popunjeno. Znamo za drugog časnika, Poljaka koji hoda kao vojnik i govori ruski, da je bio na dužnosti s kormilarom, da pazi na to da nitko ne ulazi. On je s prvim časnikom bio stalno. Taj prvi nije napunio AfterPeak i on je glavni u svemu, Sirijac koji je blizak s vlasnikom. Turski policajac mi je nakratko pokazao sliku ali to može biti bilo koji brod, ne mogu tvrditi da je to na mom brodu. Ako je i bila neka droga, prema turskoj policiji to je 105 kilograma, onda je to ista droga pronađena u Kolumbiji - rekao je Bekavac u svibnju za 24 sata.

Snimku možete poslušati OVDJE.