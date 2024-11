Hrvatski kralj žira je osuđen na 15 godina zatvora u BiH. Šef zatvora u Zenici: Pobjegao je!

Zijad Pezerović je osuđen na 15 godina zatvora u Bosni i Hercegovini zbog razbojništva u Njemačkoj, ali je pobjegao iz zatvora u Zenici prije nego je odslužio kaznu. Tu informaciju smo dobili kada smo otkrili priču o hrvatskom kralju žira Zijadu Pezeroviću. On je u Hrvatskoj optužen za utaju poreza i izvlačenje novca iz tvrtke, a dobio je posao skupljanja žira za Hrvatske šume na kojem će u tri tjedna trajanja ugovora zaraditi oko 2,72 milijuna eura.

Ali nadležno BiH federalno Ministarstvo pravde nam je odgovorilo da ne mogu davati podatke o osuđivanosti, a nacionalno Ministarstvo pravde nam je potvrdilo da nije zatraženo njegovo izručenje iz Hrvatske.

Prije 10-ak dana smo pitali i zatvor u Zenici je li raspisao potjernicu i je li informacija o osuđivanosti i bijegu točna, kao i kantonalni sud u Sarajevu je li on osuđen. Niti jedna od tih institucija nije odgovorila, ali sada je bosanskohercegovački portal Raport.ba dobio potvrdu ovih informacija.

Kako je potvrđeno Raportu u Kantonalnom sudu u Sarajevu, Pezerović je na odsluženju kazne u zeničkom zatvoru bio od 5. svibnja 2000. godine. Presudu i bijeg im je potvrdio i Rusmir Isak, ravnatelj zatvora u Zenici.

-Točno je da je Pezerović izdržavao zatvorsku kaznu u KPZ Zenica. Odlukom tadašnjeg direktora bile su mu omogućene određene pogodnosti, kao što je izlazak u grad u periodu od 13 do 18 sati, a prilikom jednog takvog izlaska Pezerović se nije vratio u Zavod, zbog čega je za njim 10. svibnja 2004. godine Zavod raspisao potragu i o tome obavijestio policijske stanice i nadležni sud u Sarajevu", kazao je Isak za Raport.

Objavili su i odgovor Kantonalnog suda u Sarajevu.

- U vezi sa Vašim upitom o licu Zijad Pezerović (lične generalije kao u dostavljenom zahtjevu), informišemo Vas da je tačna informacija da je ovaj sud donio odluku pod oznakom Kv-436/01 od 23.08.2001. godine kojom je osuđenim licima Zijad Pezerović i Ž.D., objedinio izrečenu kaznu zatvora, u trajanju od 15 (petnaest) godina za počinjeno krivično djelo teški slučaj razbojništva iz člana 151. stav 2. KZ F BiH, u vezi sa članom 23. KZ F BiH - citat je iz odgovora Kantonalnog suda.

Dakle, Pezerović je već bio u zatvoru kada mu je sud objedinio kaznu. U svom odgovoru za Raport, sud pak navodi da uopće nema saznanja da je pobjegao i da nije odslužio kaznu.

Novinari Raporta su dobili i Pezerovića, ali on je rekao o presudi da "nije to ništa". Negirao je da je on taj Zijad Pezerović i rekao da je on rođen dva dana ranije. No, hrvatska optužnica koju su objavila 24sata potvrđuje da se radi o istoj osobi, istog imena i prezimena, rođenoj na isti dan iste godine. Osim toga, to se vidi i na izbornim listama.

Pezerović je prije tri i pol godine izabran i za vijećnika slavonske općine Drenovci i to na listi HDZ-a i partnera kao nezavisni vijećnik. Predsjednik je i Vijeća bošnjačke manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Podsjetimo, otkrili smo da je s bratom i vlasnik bespravno izgrađene vile pored Poreča. Županijsko državno odvjetništvo je protiv njega ove godine podiglo optužnicu. Prošli tjedan je o njoj trebao odlučivati sud, ali su nam iz ŽDO-a odgovorili da je rasprava odgođena jer je Pezerović promijenio odvjetnika.

Njega i prijatelja Peru Topića se optužnicom tereti da su preko svojih tvrtki izvukli novac lažnim računima, a radi se oko 10 milijuna kuna. Također su državi utajili PDV. Tvrtke su danas ugašene, država nije naplatila milijunski dug, ali je Pezerović dobio unosni posao od Hrvatskih šuma sa svojom drugom tvrtkom u kojoj je direktor sin.