Hrvatski maslinari traže zaštitu: 'Na tržištu se prodaje ulje sumnjivog podrijetla'

Odbor za poljoprivredu, kako je istaknuto, nastavit će pratiti provedbu preporuka Europskog revizorskog suda, osobito u dijelu koji se odnosi na sljedivost, kontrole uvoznog i miješanog maslinova ulja, zaštitu potrošača, jačanje tržišnog nadzora i bolju zaštitu ulja sa zaštićenim oznakama izvornosti. Na sjednici u srijedu održana je rasprava o Tematskom izvješću Europskog revizorskog suda 01/2026 – "Sustav kontrole za maslinovo ulje u EU-u – Okvir je sveobuhvatan, ali se ne primjenjuje ujednačeno”.

"Riječ je o izvješću koje dolazi u važnom trenutku za europski i hrvatski sektor maslinarstva", uvodno je istaknula predsjednica Odbora Marijana Petir.

Podsjetila je kako izvješće pokazuje da Europska unija (EU) ima uspostavljen pravni okvir za kontrole maslinova ulja, ali se on u državama članicama ne primjenjuje ujednačeno. Sud pritom upozorava na potrebu snažnijeg nadzora, bolje koordinacije, jasnijih pravila o miješanju djevičanskih maslinovih ulja te učinkovitijih provjera sljedivosti i kontaminanata.

Nalazi izvješća Europskog revizorskog suda

Izvješće je, kako se navodi u priopćenju, predstavila članica Europskog revizorskog suda Ivana Maletić koja je kazala kako je revizijom utvrđeno da države članice ne provode uvijek potreban minimalni broj provjera sukladnosti, a Europska komisija ima samo djelomičan pregled nad funkcioniranjem sustava kontrola u državama članicama jer one nisu obvezne Komisiji dostaviti iscrpnu dokumentaciju o svojim provjerama.

EU je, kako je navela, vodeći svjetski proizvođač maslinova ulja, pri čemu najveći dio maslinova ulja u EU-u proizvode Španjolska, Italija, Grčka i Portugal, dok znatan dio uvoznog maslinova ulja u EU ulazi preko Belgije, zbog čega su upravo te države bile obuhvaćene revizijom.

Istaknula je kako sustavi kontrole ostataka pesticida u maslinovu ulju uglavnom dobro funkcioniraju, ali se u maslinovu ulju uvezenom iz zemalja izvan EU-a ne provjerava sustavno prisutnost pesticida i drugih kontaminanata.

Europski revizorski sud izdao je pet preporuka kojima traži jačanje Komisijina nadzora nad sustavima kontrole, pojašnjavanje pravila za miješanje različitih djevičanskih maslinovih ulja, poboljšanje smjernica za provjere kontaminanata, pojašnjenje zahtjeva za provjeru sljedivosti i poboljšanje sljedivosti maslinova ulja.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak je kazao kako Hrvatska, kao i većina država članica, izuzev Španjolske, Italije i Grčke, još uvijek nema cjelovit sustav sljedivosti za maslinovo ulje.

Preporuke Suda, istaknuo je Majdak, mogu biti korisne smjernice za pravnu jasnoću budućeg regulatornog okvira, izmjene postojećih pravila i razvoj elektroničkog sustava koji bi unaprijedio kontrole maslinova ulja na tržištu.

Petir je istaknula kako hrvatski maslinari problem ne osjećaju samo kao pitanje provedbe europskih pravila, nego kao pitanje svakodnevne tržišne pozicije.

Kao konkretne probleme izdvojila je prodaju ulja nejasnog podrijetla izvan uređenih prodajnih kanala, prodaju uz ceste i odmorišta, uvozna i miješana ulja koja se pojavljuju u trgovačkim lancima po vrlo niskim cijenama te primjere iz ugostiteljstva u kojima se gostima predstavlja da se poslužuje domaće ili lokalno ulje, iako to nije slučaj.

Nužno pojačati kontrole kod prodavatelja maslinovih ulja

Predstavnici maslinara iznijeli su probleme s kojima se susreću na tržištu pa je tako Zlatko Burić iz Udruge maslinara otoka Šolte "Zlatna Šoltanka“ kazao kako potrošače treba bolje informirati o praksama koje se koriste u mješavinama maslinovih ulja te jasnije pokazati prednosti kvalitete hrvatskih maslinovih ulja. Predložio je i uvođenje nadkategorije iznad ekstra djevičanskog maslinova ulja, u kojoj bi bila propisana obveza da najmanje 80 posto ulja bude od domaćih maslinovih sorti.

Vlasnik OPG-a Petar Rikato upozorio je na snažan rast troškova prerade za 2,5 puta, izostanak kontrole prodaje ulja na štandovima te nepravilne ili netočne deklaracije na maslinovim uljima koja se prodaju u supermarketima, dok je upraviteljica PZ Postire Petra Matulić naglasila kako uz kontrolu prodaje putem interneta, maslinovo ulje treba kontrolirati i na granici jer je, nakon ulaska u veleprodaju, sljedivost teško nadzirati.