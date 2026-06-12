Maslinovo ulje ljeti: Eliksir za kožu i kosu ili opasna zamka?

Ipak, dok ga jedni hvale kao savršenog saveznika za postizanje preplanulog tena, dermatolozi upozoravaju na ozbiljne opasnosti. Je li maslinovo ulje doista siguran put do brončane puti ili tek opasna zamka koja može nanijeti više štete nego koristi?

POGLEDAJ VIDEO: Bratski Dolac: Proizvodnja maslinovog ulja na tradicionalni način

Pokretanje videa... 04:47 Bratski Dolac: Proizvodnja maslinovog ulja na tradicionalni način | Video: Pixsell/Robert Anic/Antonio Ahel/

Mit o sunčanju: Zašto maslinovo ulje nije krema za sunčanje

Generacijama se maslinovo ulje nanosilo na kožu prije sunčanja radi bržeg i dubljeg tena. Znanost potvrđuje da ulje doista ubrzava tamnjenje, no mehanizam koji stoji iza toga ujedno je i razlog za najveći oprez. Ulje snižava refrakcijski indeks kože, što znači da se sunčeve zrake manje odbijaju od površine. Time omogućuje većem broju UV zraka da prodru dublje u kožu, djelujući poput povećala koje koncentrira i pojačava sunčevu radijaciju, ponekad i do 25 posto.

Problem je što pruža zanemarivu zaštitu. Njegov prirodni zaštitni faktor (SPF) iznosi između 7 i 8, što je daleko ispod minimalno preporučenih SPF 30. Dok krema sa zaštitnim faktorom 30 blokira oko 97 posto štetnih UVB zraka, maslinovo ulje blokira tek oko 15 posto. Koža tako ostaje gotovo potpuno izložena UVA i UVB zračenju. Dermatolozi dosljedno upozoravaju da korištenje ulja umjesto adekvatne kreme za sunčanje drastično povećava rizik od bolnih opeklina, ali i dugoročnih oštećenja. To uključuje fotostarenje - ubrzanu pojavu bora, finih linija, hiperpigmentacijskih mrlja i gubitka elastičnosti. Najozbiljnija posljedica je značajno povećan rizik od razvoja karcinoma kože, uključujući najsmrtonosniji oblik, melanom. Jedna opeklina s mjehurima u mladosti udvostručuje rizik od melanoma, a sunčanje s uljem put je upravo prema takvim opeklinama.

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Sigurna upotreba za kožu: njega prije i poslije sunca

Iako opasno za sunčanje, maslinovo ulje ima mjesto u ljetnoj njezi kože, ali isključivo izvan direktnog sunca. Bogato mononezasićenim masnim kiselinama, vitaminom E i polifenolima, izvrstan je emolijens i antioksidans. Najkorisnije je u njezi nakon sunčanja. Nakon dana provedenog na plaži, tuširanja i uklanjanja ostataka soli i kreme za sunčanje, nanošenje tankog sloja ekstra djevičanskog maslinovog ulja na vlažnu kožu pomaže "zaključati" vlagu, umiriti crvenilo i nahraniti isušenu kožu. Antioksidansi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala nastalih djelovanjem UV zraka, čime se ublažava dio staničnog oštećenja.

Učinkovito je i kao priprema kože u obliku pilinga. Miješanjem šećera ili morske soli s maslinovim uljem dobiva se smjesa koja nježno uklanja odumrle stanice. Takva eksfolijacija, napravljena dan prije sunčanja ili korištenja proizvoda za samotamnjenje, osigurava ravnomjerniju podlogu. Važno je znati da ulje može ometati kemijske kreme za sunčanje jer stvara barijeru koja sprječava upijanje. Ako se ipak koristi, treba pričekati da se potpuno upije prije nanošenja mineralne kreme (s cinkovim oksidom), koja fizički odbija zrake.

Blagodati za kosu iscrpljenu suncem i morem

Iako je za kožu na suncu rizično, za kosu je maslinovo ulje pravi ljetni spas. Ljeti kosa trpi oštećenja: UV zrake, sol i klor je isušuju, čineći je krhkom i beživotnom. Maslinovo ulje prodire duboko u vlas, za razliku od drugih ulja koja ostaju na površini. Time "zaključava" vlagu, vraćajući kosi mekoću, elastičnost i sjaj. Bogato masnim kiselinama i antioksidansima, jača kosu, smanjuje lomljenje i ispucale vrhove, čest problem nakon ljeta. Stvara i tanak zaštitni film koji štiti kosu od daljnjih vanjskih utjecaja. Njegova protuupalna svojstva blagotvorno djeluju na vlasište koje je često nadraženo od sunca i soli, a masaža tjemena toplim uljem potiče cirkulaciju i hrani korijen.

Foto: Alex Presa/Unsplash

Kako pravilno koristiti ulje na kosi

Najbolje ga je koristiti kao tretman prije pranja. Dovoljno je nanijeti ga na suhu kosu, od sredine prema vrhovima, te ostaviti da djeluje najmanje 30 minuta, a za intenzivniju njegu može se ostaviti i preko noći. Potom kosu treba temeljito oprati šamponom, ponekad i dvaput, kako bi se ulje potpuno ispralo. Ipak, oprez je potreban jer je ulje teško i može otežati tanku kosu, čineći je masnom. Tada ga treba koristiti u malim količinama, samo na vrhovima. Uvijek birajte hladno prešano, ekstra djevičansko maslinovo ulje jer sadrži najviše hranjivih tvari.

*uz korištenje AI-ja