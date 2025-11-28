Obavijesti

PROGNOZA DHMZ-A

Hrvatski meteorolozi objavili dugoročnu prognozu za zimu: Evo kakvo vrijeme su najavili...

Hrvatski meteorolozi objavili dugoročnu prognozu za zimu: Evo kakvo vrijeme su najavili...
Količina oborine predviđa se oko prosječne uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze, poručuju iz DHMZ-a...

Meteorolozi DHMZ-a objavili su dugoročnu prognozu za zimu koja je pred nama. Prema njihovom priopćenju, ljubitelji hladnog vremena neće biti baš oduševljeni, pred nama je još jedna zima toplija od uobičajene...

- Dugoročna prognoza za klimatološku zimu (počinje 1. prosinca i traje do kraja veljače) ukazuje na još jednu zimu topliju od uobičajene. Prema dostupnom prognostičkom materijalu postoji umjerena do velika vjerojatnost pozitivnog odstupanja srednje sezonske temperature od višegodišnjeg prosjeka (1991. - 2020.), i to u sva tri mjeseca. Pritom uz prodore hladnog zraka koji su izgledni tijekom sezone, velika je vjerojatnost da će temperatura povremeno biti niža od uobičajene, moguće i znatno (ali vjerojatno kratkotrajno), osobito u unutrašnjosti. Ipak, prosinac će početi s temperaturom oko uobičajene ili višom, a zatim slijedi hladnije razdoblje - javljaju iz DHMZ-a...

Dalje navode:

- Količina oborine predviđa se oko prosječne uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze. To znači da se tijekom sezone mogu izmjenjivati razdoblja bez oborine s razdobljima kada je, ne samo lokalno, moguća intenzivnija oborina, odnosno obilna kiša ili snijeg. Gledajući po mjesecima, u prosincu postoji signal za količinu oborine iznad prosjeka, ponajprije na Jadranu i uz njega također uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze. Napominjemo da je pouzdanost prognoze oborine na sezonskoj skali manja od prognoze temperature, pa to valja imati na umu kod interpretacije. Dodatno, u sezonskoj se prognozi ne može prognozirati tip oborine (kiša, snijeg, susnježica, kiša koja se smrzava na tlu...). Za takvu informaciju treba pratiti prognoze te upozorenja na opasne vremenske pojave koja se odnose na kraća vremenska razdoblja. Sezonska prognoza koja se izrađuje u Sektoru za vremenske analize i prognoze DHMZ-a, u skladu je s prognozom Klimatskog foruma za jugoistočnu Europu (SEECOF) i Klimatskog foruma za područje Mediterana i sjeverne Afrike – MedCOF, čija je Hrvatska članica - poručuju iz DHMZ-a...

