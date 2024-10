Hrvatski natjecatelji osvojili 4 zlata na prestižnom svjetskom lovačkom natjecanju s ptičarima

Četiri zlata u tri dana! Povijesni uspjeh postigli su hrvatski natjecatelji na Svjetskom prvenstvu u praktičnom lovu sa ptičarima i Kupu svetog Huberta u Rugvici. Naši natjecatelji slavili su između 139 natjecatelja u disciplini praktičnog lova i 76 natjecatelja u Svetom Hubertu, a svoje umijeće pokazali su predstavnici iz čak 25 zemalja. Riječ je o prestižnom svjetskom natjecanju u organizaciji Hrvatskoga kinološkog saveza, Hrvatskog lovačkog saveza, Ministarstva poljoprivrede, Zagrebačke županije, Općine Rugvica, Lovačkog saveza Zagrebačke županije te Kinološkog društva Dugo Selo.

- Super smo zadovoljni, to je zaista velik uspjeh, no to je rezultat dugogodišnjeg i vrlo ozbiljnog rada. Rezultat nije došao preko noći, to je timski rad - kazao nam je Franko Geržinić, selektor, odnosno izbornik za kontinentalne ptičare i predsjednik povjerenstva za lovnu kinologiju pri Hrvatskom kinološkom savezu (HKS).

Dodao je da u Rugvici još traje Svjetsko prvenstvo za njemačke kratkodlake ptičare.

U Svetom Hubertu u kategoriji žena individualno, demonstrirajući nevjerojatne sposobnosti i predanost, zlatnu medalju osvojila je Nikolina Košćević. Osim nje, u ekipi Hrvatske briljirala je mlada Petra Koprčina, a njih su dvije ekipno osvojile prvo mjesto, pokazujući suradnju i timski duh.

U disciplini praktičnog lova s kontinentalnim ptičarima zlato Hrvatskoj donio je Emil Kliman, a njegov kolega Darko Škrobot zauzeo je treće mjesto. Ekipu su činili i Dragan Markuš te selektor Franko Geržinić. Ovaj uspjeh donio je Hrvatskoj i naslov ekipnog prvaka, potvrdivši vodstvo hrvatskih natjecatelja na svjetskoj razini.

Hrvatski lovački savez, koji sljedeće godine slavi 100. godišnjicu, dosad je bio domaćin ovakvih manifestacija u Istri i okolici Zadra, a ovo je prvi put da se prvenstvo održavalo na kontinentu.

Hrvatskom kinološkom savezu ovo je treće veliko natjecanje koje su organizirali tijekom 2024. godine. Ljubitelje pasa iz cijelog svijeta prije su privukle Svjetska izložba pasa i Svjetsko prvenstvo školovanih pasa.

Nikolini Košćević ovo nije prvo zlato na prestižnim svjetskim natjecanjima sa ptičarima. O njoj smo pisali nakon što je u listopadu 2017. u Francuskoj osvojila Svjetsko prvenstvo s njemačkim oštrodlakim ptičarom Ringom od Postića, tad starim pet i pol godina. Time je postala prva žena u povijesti ovog prestižnog natjecanja koja je osvojila svjetsko zlato!

- Psima sam okružena od djetinjstva. Otac mi je bio lovac i oduvijek smo imali lovačke pse. Praktički sam prohodala uz epanjel bretona - kazala nam je Nikolina u ožujku 2018.

Već tad psima se bavila 15 godina. U vrijeme našeg razgovora prolazila je tečaj u Centru za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa na Policijskoj akademiji za vodiča službenog psa za detekciju.