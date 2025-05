VIDEO Svjedokinja užasa: 'Sve sam vidjela. Svađali su se zbog Dinama. Lupio je glavom u pod'

Sve je počelo navijanjem u kafiću u samom centru Vodica. Bilo je tu i galame, a kako su svi pratili utakmicu Hajduk - Dinamo, lokalni su govorili gostu iz Slavonije da ne provocira, no on nije htio stati. Dugo je to trajalo, te su nakon nekog vremena odlučili svi troje navijačke nesuglasice riješiti ispred ugostiteljskog objekta, jer se drugi gosti nisu slagali s galamom. Cijelu tučnjavu sam vidjela, i bio je jedan jak udarac u glavu, a potom je Slavonac lupio glavom u beton i ostao bez svijesti, kazala je Vodičanka koja je u šoku od viđenog te dodaje, ma koliko se ne slagali s navijanjem nema isprike da se drugi ljudi tuku.

Uznemirujuća snimka

Bori se za život

Slavonac (47) od jačine udaraca ostao je na tlu bez svijesti i takav je prebačen u šibensku bolnicu u kojoj se bori za život na odjelu intenzivnog liječenja. Prema snimci se vidi da ga jedan muškarac udara šakom u glavu. Slavonac pada, a potom ga drugi muškarac udara nogom dok ovaj leži. Prognoze su neizvjesne.

- Ozljede su teške, posebno je ozlijeđena mu glava i prognoze su nezahvalne i neizvjesne, kratko su rekli liječnici koji pacijentu pokušavaju spasiti život. U međuvremenu, dvojac, kad je vidio što je napravio je - pobjegao.

Policija je pronašla odgovorne za ozljedu, no nisu mogli ustanoviti jesu li bili pod utjecajem alkohola zbog protoka vremena.

- ​Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom i 30-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela osobito teška tjelesna ozljeda na štetu 47-godišnjaka. Sumnjiče se da su u subotu, 3. svibnja oko 18 sati u Vodicama u Ulici Obala Juričev Ive Cote, počinili kazneno djelo osobito teška tjelesna ozljeda tako da su nakon kraćeg verbalnog sukoba, ispred ugostiteljskog objekta tjelesno napali oštećenog 47-godišnjaka zadavši mu više udaraca rukama u predjelu tijela i glave i na taj ga način teško ozlijedili, objavila je PU šibensko-kninska.

Jedan do napadača 44- godišnjak je poznat od prije po rabijatnosti, a drugi 30-godišnjak, nije, no sad se obojica dobila kaznenu prijavu, te se predani nadležnom pritvorskom nadzorniku.

'Ovo je neshvatljivo'

Prvi čovjek grada koji je startao turističku sezonu, osuđuje napad.

- Riječ je o pojedinačnom ispadu koji se ne bi smio nikako događati i svatko treba snositi odgovornost za ono sto je napravio, skraćeno rečeno žalosno je što se dogodilo - kazao je gradonačelnik Ante Cukrov, te dodao "Vidio sam snimku, čovjek je pao na beton, i očigledno je udario glavom o tlo, a što je uopće se trebalo ići prepirati oko nogometa, neshvatljivo je."

Indicent je tako završio posebno teškim ozljedama po Slavonca, a hoće li se dodatno prekvalicirati ovo kazneno djelo, tek treba vidjeti.