Hrvatski policajci svjetski su prvaci u futsalu: 'Brazilci su bili favoriti, a u finalu smo iz razbili'

Poseban je osjećaj biti kapetan, pogotovo reprezentacije. Kad obučem dres i stavim kapetansku traku, prođu me trnci, to je vrhunac, bolje od toga ne može, govori nam policajac Policijske postaje Metković Ivan Marković (35), inače Pločanin. Naime, on je kapetan hrvatske policijske malonogometne reprezentacije. Prije mjesec danas su osvojili zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu policije i vatrogasaca u Birminghamu u SAD-u. S njim razgovaramo jer je upravo on heroj koji je naše "plavce" odveo do naslova prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+