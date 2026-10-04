Srbija ima snažan protuoklopni sustav u Kornetu i vlastiti razvoj, ali hrvatski paket ima širu kombinaciju platformi i načina djelovanja. To je hrvatska prednost, donosi novi broj Expressa
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Hrvatski projektili protiv srpskog oklopa: U borbenom scenariju T-72 nemaju šanse...
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Hrvatska vojska upravo je u tišini kompletirala važan dio arsenala koji je posljednjih godina naručivala za protuoklopnu borbu. U hrvatske postrojbe stigli su svi zadnji naručeni primjerci projektila Spike LR2, TOW, Hellfire i RGW 90 – izraelski, američki i njemački sustavi koji pokrivaju različite razine borbe. Spike je namijenjen Patrijama, TOW Bradleyima, RGW 90 pješaštvu, a Hellfire donosi sposobnost djelovanja iz zraka. Ono što je godinama bilo u ugovorima, planovima i najavama sad je, dakle, postalo dio stvarne hrvatske vojne sposobnosti. To nije još jedan popis vojne opreme.
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