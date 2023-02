Hrvatski spasilački tim probio se tijekom noći u turski Hatay, u ruševinama traže preživjele

Hrvatski modul za urbano traganje i spašavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite je stigao tijekom noći u Hatay i odmah po dolasku krenuo s radom i podizanjem baze operacija. U tijeku su akcije traganja i spašavanja.

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite RH

Objavili su to na službenom Twitteru Ravnateljstva civilne zaštite RH nakon što im se s terena javio naš tim. Kako doznajemo, oni su tijekom noći krenuli s aerodroma Adana gdje su on tima UN-a (UNDAC) dobili podatke i zaduženja. Na putu su imali problema zbog velikih gužvi na cestama te su neko vrijeme stajali u koloni. No uspjeli su se probiti i početi s radom.

Prema prijavljenom stanju, na terenu je 41 pripadnik DIP-a sa sedam od 10 pasa i 12 vozila. Tri potražna psa trebali im se naknadno priključiti.

