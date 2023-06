Hrvatski stručnjaci o 'Titanu': 'Ulazak u te dubine je na granici ludosti. Opasno je kraj olupine'

Spuštati se toliko duboko u ocean, a posebice Atlantski, gdje su morske struje toliko jake, po meni je na granici brutalnog. Atlantski ocean je neistražen, a njegove morske struje su takve kao da bacite ljusku oraha u slap, govori nam podvodni istraživač Velimir Vrzić, koji je često išao podmornicom u razne ekspedicije.

- To je mnogo jednostavnije i dubine su bile puno, puno manje. Među ljubiteljima ronjenja najveći postotak je onih koji vole obilaziti olupine, a kad imate jako puno novca, onda su i želje puno veće. Vidjeti Titanic, obići ga, među svjetskom elitom je posebna čast i privilegij, pa uvijek teže k nečem većem, a Titanic ima svjetski status. Vi za oko pet milijuna eura možete nabaviti podmornicu, a za oko 25.000 eura dobijete potrebne dozvole, ali za ovakve dubine morate biti pravi profesionalci i željni adrenalina - pojašnjava Vrzić.

'Čim se približite olupini, u opasnosti ste'

Ističe kako je ta ekspedicija, i da sve prođe u redu, vrlo opasna.

- I da je s podmornicom bilo sve u redu, da nema nikakvih nedostataka, čim se približite olupini, vi ste u opasnosti. Ondje je puno hrđe, sajli, raznih otpadaka... Sve je to vrlo opasno i nikad ne znate gdje možete zapeti ili udariti. Na toj dubini je mrkli mrak, a u toj podmornici imate samo jedan prozorčić preko kojega gledate ono što vam se rasvijetli. Iako je na toj dubili tlak vrlo velik i opasan, unutar podmornice vi ništa ne osjećate. Vrlo su opasne i morske struje, koje su u tim dubinama toliko jake da vas u nekoliko sekundi odnesu stotinama metara - pojašnjava Vrzić i dodaje kako je za podmorje najvažnija priprema.

- Što se tiče ovakvih dubina, nikako ne preporučujem to nego one dubine na koje mogu doći ronioci u slučaju opasnosti. Dobro je da idu po dvije podmornice koje su udaljene, ali se međusobno vide. Isto tako moramo imati na umu da brodovi na dnu, uglavnom, predstavljaju groblja. Tu su poginuli vojnici ili putnici, njihovo počivalište. Koliko je sad moralno hodati po tome, upitno je - zaključio je Vrzić.

'Podmornica je morala imati sve certifikate'

Hrvatski podmorničar Rade Vađunec, koji je i predsjednik udruge Podmorničar, tvrdi da je podmornica morala imati sve certifikate.

- SAD ima najstrože standarde kad je riječ o ovakvim stvarima, teško mi je vjerovati da nisu imali sve potrebne papire prije ove avanture. Prema svemu sudeći, putnici su stradali prije nego što su uopće došli do dna. Kad se rade ovakve podmornice, one moraju proći stroga testiranja. Ako se ide do 4000 metara dubine, onda podmornica mora biti sposobna podnijeti tlak i do 6000 metara, takva je procedura - rekao je Vađunec.

Smatra kako je problem u samoj kupoli, koja je prva na udaru.

- Tu je moglo doći do oštećenja, posebice kod mjesta na kojem se spajaju materijali. Tu može biti destrukcija komponenti, ali isto tako i kraj tog prozora preko kojeg su gledali. No sve to dovodi do implozije, što je u podmornicama najopasnije. To vam je kao da rukom zgnječite konzervu. Velike su sile, posebice na takvoj dubini - dodao je Vađunec, koji osobno ne bi sudjelovao u takvoj ekspediciji.