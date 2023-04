Hrvatski taksist u San Franciscu: Gotovi smo, prijo! Nitko više ne treba voziti, ova auta idu sama

Dok Mate Rimac paralelno uz Neveru i moderne jurilice razvija i svoj projekt robotaxija bez vozača koji bi nekad u bliskoj budućnosti trebali voziti Zagrebom, u San Franciscu budućnost je već došla. Naime, ŠibenikInu javio se Dinko Bujas Murgaš, rođeni Šibenčanin koji već 30-ak godina živi i vozi taksi u San Franciscu.

I nekidan je na semaforu snimio robotaxi koji već neko vrijeme juri ulicama grada, naravno - bez vozača.

- Evo ga, za one koji nisu virovali. Jel ima koga u autu? Nema nikoga. Vidiš. Nobody. Evo ga. Gledaj ti kako vozi, nema vozača, pogledajte. Sad ćemo stati tu blizu, ako uspijemo. Evo vi'š, nema nikoga u autu. Pa jel ovo moguće? Gledaj, prijo, nema nikoga. I sad će opet krenuti. Jel moguće ovo, majko mila?! Auto samo ide. Ide, prijo! Otić čemo mi vozači, neće nas biti više. Vidi kako timun vrti! Sam vrti timun, šta je ovo?! I brži je od mene! City Hall je ovdje. Oće me prić'? Neće. Evo, ljudi, to je tehnologija ta. Nema nikoga unutra, on ide sve normalno. Neće faliti... Ja odoh voziti taksi, a on vozi sam! - priča Šibenčanin dok snima.

Murgaš - šibenska legenda iz San Francisca

Murgaš je inače poznati Šibenčanin, obitelj mu živi u Težačkoj ulici, a on je s 24 godine otišao je u Ameriku, u San Francisco gdje skupa sa San Joseom i nekoliko okolnih gradova živi možda i stotinu tisuća Hrvata.

Prije 25 godina pokrenuo je tamo taksi službu koja se zove City Wide.

U San Franciscu inače od prošlog ljeta voze robotaksiji dva operatera, ali isključivo u noćnim satima i zasad su programirani da se drže podalje od najvećih gužvi. Waymo - sestrinska kompanija Googlea - tako nudi besplatnu vožnju u širem gradskom pojasu dok ne dobije dozvolu za naplatu taksiranja, na čemu je Google počeo u tajnosti raditi prije 14 godina.

Druga kompanija Cruise, čiji je robotaxi i snimio Šibenčanin, vezana je uz General Motors. Waymo i Cruise nadaju se do kraja godine dobiti sve potrebne dozvole i time bi San Francisco postao prvi američki grad s dva robotaksi-operatera koji bi mogli pomesti Uber i tradicionalne taksije.

U robotaksije milijarde uložili Google i General Motors

Cruise je inače nedavno aplicirao za testiranje svojih robotaxija u cijeloj Kaliforniji s maksimalnom dozvoljenom brzinom od 88 kilometara na sat - u gradu San Franciscu dozvoljeno im je zasad maksimalno 48 na sat,. Testne vožnje obavljaju i u Texasu te Phoenixu, a Waymo testira aute bez vozača u Los Angelesu. Kompanije tvrde da su njihovi taksiji dosad prešli više od milijun kilometara bez većih nesreća. Najveći problem za izdavanje dozvole bilo je nekoliko zastoja koje bi izazvali u slučaju nekakvog kvara pa su znali blokirati ljude u rush houru ili čak hitnu odnosno vatrogasce koji žure na intervenciju, što nije zanemariv problem.

Novinari koji su testirali robotaksije prijavili su, međutim, još nekoliko grešaka - kad su izašli iz jednog robotaksija on nije krenuo dalje već je izazvao zastoj. Ispostavilo se da stražnja vrata nisu dobro zatvorili po izlasku. Drugi je pak taksi stalno kružio oko željene destinacije pa su putnici morali nazvati dispečera.

I dok je šef Tesle Elon Musk još prije četiri godine predvidio da će do 2020. dobar dio taksija voziti bez vozača, što se nije još dogodilo, General Motors vjeruje da će Cruise donijeti milijardu dolara prihoda do 2025. Ford je pak potrošio 2,7 milijardi dolara da bi kupio startup u vožnji bez vozača Argo AI, no na koncu je prošlog listopada ugasio projekt nakon što nije uspio naći kupca kojem bi ga prodao.

Mate Rimac i njegovi robitaxiji

Mate Rimac s partnerima je 2019. počeo razvijati robotaksije kroz Project 3 Mobility i za to je već dobio oko milijardu i pol kuna poticaja u sklopu europskog plana oporavka. Lani je imao stotinu zaposlenika na tom projektu.

- Za dvije godine zapošljavat ćemo blizu tisuću zaposlenika - rekao je lani Marko Pejković, šef Project 3 Mobilityja i najavio da će svoju uslugu autonomnog prijevoza predstaviti do kraja 2024. te da im je plan usluge pružati u više od stotinu svjetskih metropola.

