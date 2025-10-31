Hrvatski Telekom pokreće nacionalni program besplatnih edukacija o AI-ju na hrvatskom

Hrvatski Telekom predstavio je nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji pod nazivom „AI ti to možeš“. Program je namijenjen svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, a s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj.

Program se sastoji od raznovrsnih kratkih informativno-edukativnih videa s praktičnim savjetima za korištenje umjetne inteligencije te interaktivnih webinara prilagođenih tome ulazi li osoba tek u svijet umjetne inteligencije ili već ima određeno iskustvo i razinu znanja u korištenju AI alata.

Kako bi otkrio koji je profil AI korisnika te tako pronašao edukaciju za sebe svatko može ispuniti zabavan [t.ht.hr/fw/kviz]kviz „Koji si AI tip?“ te prema tome istraživati sadržaje koji ga zanimaju, odgovaraju njegovim potrebama i birati individualni tempo učenja.

U 12 informativno-edukativnih video epizoda poznati edukator Toni Milun kroz razne primjere pokazuje kako koristiti AI alate u svakodnevnom životu i poslu. Video sadržaji već su dostupni na „AI ti to možeš“ [t.ht.hr/fw/ai-s]web stranici.

Onima koji žele naučiti više dostupni su interaktivni webinari, koje su HT-ovi stručnjaci za umjetnu inteligenciju razvili u suradnji s domaćom platformom za edukacije HalPet. Od danas su otvorene i prijave za webinare, a prvi počinju 5. studenoga. Teme prva tri webinara su: 'AI pod povećalom: sigurnost, granice i odgovorno korištenje', 'AI u svakodnevici – vaš pametni saveznik' te 'AI i radni dan – kako raditi brže i pametnije', a redovito će se dodavati novi.

Foto: promo

„Umjetna inteligencija donosi najveću promjenu našeg vremena, mijenjajući način na koji učimo, radimo i živimo. No napredak ne dolazi sam od sebe, već ovisi o tome koliko smo spremni ulagati u znanje i ljude kojima će te tehnologije omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i veću produktivnost na poslu. U Hrvatskom Telekomu smatramo kako tehnologija omogućava povezivanje i da mora biti inkluzivna, kako bi svi imali jednake prilike sudjelovati u digitalnom napretku. Upravo to želimo postići s „AI ti to možeš“ programom. Jer AI ne smije biti privilegija, već može i mora biti za svakoga“, istaknula je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, te je dodala kako gigabitne optičke i 5G infrastrukture, u koju je HT samo u prvoj polovici ove godine uložio više od 180 milijuna eura, a u proteklih pet godina više od 1,2 milijarde eura, te gotovo četvrtinu prihoda.

Vrijednost edukacijskih modula „AI ti to možeš“ koji uključuju sve webinare i edukativne sadržaje je 700 eura po osobi, ali HT ih omogućava besplatno svim građanima Hrvatske, čime uklanja jezične i financijske prepreke koje su do sada mnogima otežavale pristup učenju o umjetnoj inteligenciji.

„Prije više od 20 godina prepoznali smo važnost internet revolucije. Danas prepoznajemo važnost AI revolucije, kojom će AI alati stvoriti nove prilike za sve i na jednak način. Počevši od dostupnosti znanja i vještina, preko kreiranja novih ideja i koncepata u privatnoj i poslovnoj sferi, pa do brige o sebi, zajednici i društvu. I zato sustavno ulažemo u inovativna rješenja i primjenu umjetne inteligencije koju smo već integrirali u brojna područja poslovanja, a istodobno implementiramo rješenja koja transformiraju poslovanje i naših poslovnih korisnika. Naš je cilj učiniti umjetnu inteligenciju dostupnom svima te pomoći građanima da razumiju, savladaju i u svakodnevnom životu, poslu i pri učenju sigurno koriste alate temeljene na umjetnoj inteligenciji. I zato s istraživanjem koje smo proveli, nismo samo identificirali stanje, već smo ponudili i konkretno rješenje u vidu „AI ti to možeš“. Ovim programom i ulaganjima u znanje i digitalne vještine gradimo budućnost u kojoj tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi na svim razinama društva. Umjetna inteligencija mora biti inkluzivna, a mi osjećamo odgovornost da je učinimo inkluzivnim i dostupnim svima. I zato nacionalni program edukacije AI ti to možeš“, dodao je Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove.

Osmišljavanju i pokretanju programa prethodilo je nacionalno istraživanje o stavovima i navikama korištenja alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje je HT proveo na reprezentativnom uzorku ispitanika u dobi od 16 do 65 godina, čime je dobiven uvid koliko građani uistinu koriste umjetnu inteligenciju, kako je doživljavaju te što ih potiče, a što sprječava u njezinu korištenju.

Na temelju dobivenih podataka među građanima Hrvatske su prepoznata četiri tipa korisnika umjetne inteligencije, od onih koji prema njoj imaju rezerve do onih koji je aktivno koriste i razumiju njezine mogućnosti: Oprezni promatrači (33%), Snalažljivi praktičari (28%), AI avanturisti (32%) i AI entuzijasti (7%). Uz njih, identificirana je i manja, vrlo napredna skupina nazvana AI gurui.

Foto: promo

Istraživanje je pokazalo kako prevladava otvorenost prema AI-ju jer pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji ima 45% ispitanika, neutralan njih 40%, a negativan 15%. Najveći udio ispitanika (34%) koristi AI alate nekoliko puta mjesečno, dok ih petina (21%) to čini nekoliko puta tjedno, a 18% rjeđe od jednom mjesečno. Najmanje je onih koji alate koriste svakodnevno (12%).

Pritom 51% ispitanika očekuje kako će umjetna inteligencija u idućih pet godina imati značajan utjecaj na njihov život, a najviša su očekivanja vezana upravo uz primjenu u obrazovanju, edukacije i osobni razvoj (64%), što je iznad prosjeka korištenja.

Zanimljivo je kako 76% smatra da bi edukaciju o umjetnoj inteligenciji trebalo uvesti i u osnovne škole. Čak i među Opreznim promatračima dvije trećine njih (63%) podržava tu ideju, što pokazuje široko prepoznavanje važnosti ranog upoznavanja djece s umjetnom inteligencijom.

Program „AI ti to možeš“ dio je šireg nastojanja HT-a da potakne primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnom životu. U suradnji s jednom od najinovativnijih AI kompanija na svijetu, Perplexity AI, HT je svim građanima u Hrvatskoj već omogućio besplatan pristup za Perplexity Pro kojeg danas koristi više od 2% stanovništva. Suradnja je dodatno proširena zajedničkim razvojem Magenta AI, pametnog virtualnog asistenta integriranog u aplikaciju Moj Telekom, a 200 poslovnih korisnika već je uključeno u program Poslovni START koji se fokusira na povećanje produktivnosti i učinkovitosti kroz primjenu modernih i AI rješenja.