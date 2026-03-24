Hrvatski telekom predlaže dividendu od 1,69 € po dionici

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog telekoma (HT) predlažu dioničarima isplatu dividende od 1,69 eura po dionici, što je pet centi više nego lani, odnosno u ukupnom iznosu 29,1 milijun eura, a isplatit će se iz neto dobiti ostvarene 2025. godine, objavili su u utorak iz tog telekoma. Nadzorni odbor HT-a dao je suglasnost na integrirani godišnji izvještaj za poslovnu godinu 2025., obavijestivši o tome i Upravu. O isplati dividende odlučivat će glavna skupština dioničara, koja će se održati 7. svibnja, kao i o prijedlogu Uprave i NO-a o raspodjeli neto dobiti iz 2025.

Uz 129,1 milijun eura predviđenih za isplatu dividende dioničarima, ostali dio neto dobiti iz 2025. od gotovo 10 milijuna eura (9,98 milijuna) predlaže se raspodijeliti u zadržanu dobit.

Za iznos dividende za 2025. od 1,69 eura po dionici iz HT-a kažu da predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit od 92,8 posto, a riječ je i o 3 posto višoj dividendi u odnosu na godinu prije, Navode i da na jučerašnju zadnju cijenu dionice od 39,90 eura to predstavlja dividendni prinos od 4,2 postp.

Dividenda se planira isplatiti 3. srpnja 2026. svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 5. lipnja 2026. Datum od kojega bi se trgovalo dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 3. lipnja 2026.

Iz HT-a iznose i da Uprava za 2026. trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalnih 1 euro po dionici, uz napomenu da će pratiti učinke različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te predložiti konačni iznos.

HT je najveći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, koji ima oko 700 tisuća korisnika u fiksnoj i 2,6 milijuna korisnika u mobilnoj mreži, te 700 tisuća širokopojasnih pristupnih linija.

Cijena dionice HT-a jutros na burzi porasla je 1,25 posto, na 40,4 eura, a s prometom od 23,7 tisuća eura nalazi se među tri najlikvidnije.