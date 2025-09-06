Obavijesti

News

Komentari 13
HOT ŠPIJUNAŽA PLUS+

Hrvatski Top Gun u raljama srpske špijunke: 'Takve bi tajne mogao odati klinac s iPhoneom'

Piše ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 4 min
Hrvatski Top Gun u raljama srpske špijunke: 'Takve bi tajne mogao odati klinac s iPhoneom'

Afera oko HRZ-ova pilota otvara i pitanje selektivne odgovornosti. Kad griješi pojedinac bez političke zaštite- slučaj postaje državne drame, piše novi Express o špijunskoj aferi koja potresa Hrvatsku i Balkan

Afera koja trenutačno trese Hrvatsko ratno zrakoplovstvo nije tek epizoda o jednom pilotu - već simptom posljedica zanemarivanih problema unutar dijela vojnog sustava Republike Hrvatske. Pilot HRZ-a, inače prema insajderskim izvorima, vrhunski vješti letač, spasilac nekoliko života u humanitarnim letovima, osumnjičen je da je tijekom međunarodne misije KFOR-a na Kosovu posredno, preko djevojke Kosovarke, odavao povjerljive podatke srpskoj obavještajnoj službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'
HOROR U SLAVONIJI

Užas na istoku Hrvatske. Dječak (13) pokušao je silovati majku svog prijatelja: 'Izvadio je nož'

Neće biti procesuiran jer nema 14 godina i ne može kazneno odgovarati
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!
PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci u Zagrebu oteli ženi čak 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci!

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025