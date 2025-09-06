Afera oko HRZ-ova pilota otvara i pitanje selektivne odgovornosti. Kad griješi pojedinac bez političke zaštite- slučaj postaje državne drame, piše novi Express o špijunskoj aferi koja potresa Hrvatsku i Balkan
HOT ŠPIJUNAŽA PLUS+
Hrvatski Top Gun u raljama srpske špijunke: 'Takve bi tajne mogao odati klinac s iPhoneom'
Čitanje članka: 4 min
Afera koja trenutačno trese Hrvatsko ratno zrakoplovstvo nije tek epizoda o jednom pilotu - već simptom posljedica zanemarivanih problema unutar dijela vojnog sustava Republike Hrvatske. Pilot HRZ-a, inače prema insajderskim izvorima, vrhunski vješti letač, spasilac nekoliko života u humanitarnim letovima, osumnjičen je da je tijekom međunarodne misije KFOR-a na Kosovu posredno, preko djevojke Kosovarke, odavao povjerljive podatke srpskoj obavještajnoj službi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+