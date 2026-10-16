Hrvatskih osam uvjeta Crnoj Gori: 'Šalje se realna poruka da se prione razgovorima s RH'

U okviru rasprave o proširenju EU, premijer Andrej Plenković upoznao je čelnike država članica EU-a o osam hrvatskih zahtjeva Crnoj Gori koje bi ta zemlja trebala riješiti da dobije zeleno svjetlo Zagreba za zaključenje pristupnih pregovora. Na njegovu intervenciju donekle su promijenjeni zaključci o Crnoj Gori u odnosu na raniji nacrt, iz kojega je izbačen dio koji govori o tome da se dogovor o privremenom zatvaranju poglavlja postigne do kraja ove godine i dio koji govori o radu na pristupnom ugovoru što je prije moguće. Plenković je u raspravi naveo da Hrvatska ima konstruktivan i benevolentan pristup prema pristupanju Crne Gore, ali da od nje očekuje da riješi otvorena pitanja koja su već dulje na stolu, a koja se ne rješavaju.

- Zaključcima se šalje realna poruka kolegama iz Crne Gore da se prione razgovorima s Hrvatskom, da riješimo tih nekoliko otvorenih pitanja za koje mi smatramo da su s aspekta Crne Gore itekako rješiva - rekao je Plenković.

Hrvatska je državama članicama EU-a i uredima predsjednice Komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem objašnjava stajalište prema procesu pristupanja Crne Gore. Šest zahtjeva odnosi se na poglavlje 23, Pravosuđe i temeljna prava, a dva na poglavlje 31, Vanjska, sigurnosna i obrambena politika. Zagreb za deblokadu poglavlja 31 traži povrat imovine oduzete Hrvatima u Crnoj Gori, obeštećenje bivših logoraša iz Morinja, rasvjetljavanje sudbine nestalih tijekom rata u Hrvatskoj, ali i promjenu imena bazena u Kotoru. Tu su i neriješena granična pitanja. Mediji iz Podgorice pišu kako je parlament Crne Gore usvojio izmjene zakona kojim je otvoren put promjeni imena bazena "Zoran Džimi Gopčević" u Kotoru. Zakonom je predviđeno da se sportski objekti mogu nazivati po ljudima od čije je smrti prošlo najmanje 40 godina. Od smrti vaterpolista Zorana Gopčevića, koji je prema tvrdnjama bivših logoraša, bio čuvar u logoru Morinj prošlo je 26 godina.

Plenković je demantirao informacije kako Njemačka pojačava pritisak na Hrvatsku da riješi otvorena pitanja s Crnom Gorom kako ne bi došlo do zastoja u njezinu pristupanju Europskoj uniji.

- Nikakvog pritiska nije bilo, naprotiv, puno zemalja ima razumijevanje za to i, u konačnici, Hrvatska je pokazala što znači biti konstruktivan - poručio je Plenković navodeći kako njemački kancelar nije uopće govorio o toj temi.

Plan Crne Gore je završiti pristupne pregovore do kraja 2026., kako bi 2028. postala 28. članica EU. 