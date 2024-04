Hrvatsko gospodarstvo porast će u 2024. godini za tri posto

Hrvatsko gospodarstvo porast će u ovoj godini za tri posto, snažnije no što su pokazivale procjene od prošle jeseni i višestruko jače od prosjeka eurozone, izračunao je Međunarodni monetarni fond (MMF) u redovnom proljetnom izvješću, objavljenom u utorak. U listopadu lani MMF je u redovnim jesenjim prognozama za svjetsko gospodarstvo Hrvatskoj u 2024. predviđao rast po stopi od 2,6 posto. U 2025. hrvatsko gospodarstvo trebalo bi po njihovim prognozama porasti za 2,7 posto.

Snizili su pak procjenu inflacije u ovoj godini, sa 4,2 posto, prognoziranih u listopadu, na 3,7 posto. U idućoj godini očekuju znatno usporavanje rasta cijena, na 2,2 posto. Znatno su promijenili procjenu stanja tekućeg računa bilance plaćanja u ovoj godini i sada očekuju da će ona iskazati višak od 1,5 posto. Jesenas bili su predviđali manjak od 0,4 posto.

Za 2025. godinu također predviđaju višak na tekućem računu bilance plaćanja, i to u visini 0,9 posto.

Blago su pak snizili procjenu stope nezaposlenosti u ovoj godini, za 0,1 postotni bod, na 5,8 posto. U idućoj godini trebala bi se po njihovim izračunima spustiti na 5,5 posto.

Slabašni rast eurozone

Gospodarstvo eurozone trebalo bi pak u ovoj godini porasti samo 0,8 posto, izračunali su u MMF-u, snizivši za 0,1 postotni bod prognozu iz siječnja. MMF u zimskom izvješću objavljuje samo prognoze za svjetsko gospodarstvo i za velika gospodarstva i regije.

U idućoj godini aktivnost bi u zoni primjene zajedničke europske valute po njihovim novim izračunima trebala porasti za 1,5 posto, za 0,2 postotna boda slabije no što su pokazivale zimske projekcije. U skupini 'velikih' gospodarstava u eurozoni najveći rast i u najnovijim projekcijama MMF prognozira Španjolskoj, i to po stopi od 1,9 posto, još snažniji no su bili predviđali početkom godine.

Francuskom i talijanskom gospodarstvu sada prognoziraju rast po stopi od po 0,7 posto, nešto blaži no što su očekivali u siječnju. Snizili su i procjenu ovogodišnjeg rasta Njemačke, najvećeg gospodarstva, s 0,5 na svega 0,2 posto. Novi izračuni MMF-a pokazuju da bi inflacija u 20-članom gospodarstvu trebala u ovoj godini usporiti na 2,4 posto, s 5,4 posto u 2023. U 2025. rast cijena trebao bi dodatno usporiti, na 2,1 posto, i približiti se nadomak razini od dva posto koju cilja Europska središnja banka.

MMF naglašava da će se rast u eurozoni oporaviti, ali s vrlo niskih razina, upozoravaju, napominjući da aktivnost koče šokovi iz prethodnog razdoblja i stroga monetarna politika. Kako bi obuzdao inflaciju, ECB je od srpnja 2022. do rujna 2023. podigao kamatne stope u eurozoni za 4,5 postotnih bodova.