Hrvatskog pomorca koji je stradao u Bejrutu otpustili iz bolnice, operirali ga četiri sata

Kanadska kompanija u čijoj floti plovi brod, osigurala je stalnu medicinsku skrb pomorcu dok se nalazi u Bejrutu. Prema uputama liječnika, mora mirovati još četiri do pet dana, a nakon toga se vraća u Hrvatsku

<p>Hrvatski pomorac <strong>Branko Perošević</strong> iz Aljmaša, teško ozlijeđen u stravičnoj eksploziji u Bejrutu, otpušten je iz bolnice, samo dva dana nakon kirurškog zahvata, piše <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/svijet/hrvatski-pomorac-otpusten-iz-bolnice-samo-dva-dana-nakon-operacije-u-cijelom-bejrutu-nema-kreveta/?meta_refresh=true" target="_blank"><strong>Novi list.</strong></a></p><p>- Kirurški zahvat trajao je četiri sata, no već u subotu ujutro, gospodin Perošević je otpušten iz bolnice. To je svakako rano nakon takve operacije, no zbog velikog broja ozlijeđenih u eksploziji u bolnicama naprosto nastoje osloboditi mjesta za sve kojima je pomoć potrebna - rekao je <strong>Badih Hobeiche</strong>, počasni konzul Republike Hrvatske u Bejrutu.</p><p><strong>Pogledajte video: Eksplozija u Bejrutu</strong></p><p>Kanadska kompanija u čijoj floti plovi brod, osigurala je stalnu medicinsku skrb pomorcu dok se nalazi u Bejrutu. Prema uputama liječnika, mora mirovati još četiri do pet dana, a nakon toga će za njega biti organiziran povratak u Hrvatsku. </p><p>Perošević je trenutno smješten u jednom od hotela u Bejrutu.</p><p>- Za putovanje će mu biti osigurana kolica i sve ostalo što je potrebno za avionski prijevoz ozlijeđene osobe. Ukoliko sve bude kako je planirano, to je dobar znak i za povratak ostalih hrvatskih članova posade kućama, odnosno da kreću avionski letovi, te bi svi hrvatski pomorci s broda City of Rome trebali stići u Hrvatsku 21. kolovoza, rekao je<strong> Ino Munitić</strong>, direktor agencije za zapošljavanje pomoraca Pasat, čijim posredstvom su na brodu bili zaposleni Perošević i još desetorica članova posade iz raznih krajeva Hrvatske.</p><h2>Stravična eksplozija</h2><p>U utorak, 4. kolovoza 2020. godine, strašna eksplozija zatresla je centar Bejruta. Eksplodiralo je oko 2.750 tona amonij nitrata koje se nalazilo u skladištu u luci. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija u Bejrutu</strong></p><p>Vjeruje se kako su u skladištu bila pohranjena i pirotehnička sredstva, a postoji i par videa s mjesta događaja koja prikazuju plamen u raznim bojama. Tamo se, pretpostavlja se, dogodila prva manja eksplozija.</p><p>U grubo rečeno, negdje 30 sekundi nakon prve eksplozije, dogodio se enormno veliki val eksplozija koji je uništio pola grada. </p><p> Više od 300.000 ljudi je ostalo bez doma, a najmanje 130 je poginulo dok su tisuće ozlijeđene.</p>