Stočar Marko Mamić (67) iz Lišana Ostrovačkih nekoliko se puta susreo s čoporima. ‘S njima bitku ne mogu dobiti’...
STOČARI NA KOLJENIMA PLUS+
Hrvatskom haraju 43 čopora vukova. Stočar Marko u očaju: 'S njima bitku ne mogu dobiti'
U Lišanama Ostrovičkim nekad je bilo više od 3000 ovaca, a danas ih ima deset puna manje, jedva tristotinjak. Vlasnik najvećeg stada je Marko Mamić (67), koji se 30 godina bavi ovčarstvom.
