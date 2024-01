Hrvatsku još nisu priznale samo četiri države. Znate li koje su?

Na današnji prije 32 godine Republika Hrvatska je međunarodno priznata. Članice tadašnje Europske zajednice su nas priznale 15. siječnja 1992. godine, a Njemačka je istoga dana uspostavila i diplomatske odnose s Hrvatskom.

Međunarodno priznanje je uslijedilo postupno nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine, a istoga je dana razdruživanje proglasila i Slovenija. Dan nakon su se novonastale države uzajamno priznale.

Istovremeno je tekao proces razdruživanja Sovjetskog Saveza u kojem su prednjačile baltičke države i Ukrajina. Te su zemlje Hrvatsku priznale tijekom 1991. godine, a na prvom mjestu bila je Litva. Te države su u to vrijeme i same bile tek djelomično priznate.

U diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje Hrvatske prednjačile su Njemačka i Sveta Stolica. Vatikanska je diplomacija još 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskom međunarodnom priznanju.

Od općepriznatih zemalja Hrvatsku je prvi priznao Island, 19. prosinca 1991. On je također prvi priznao i baltičke republike: Litvu, Latviju, Estoniju. Istog dana je priznanje objavila i Njemačka, međutim ono je trebalo stupiti na snagu 15. siječnja 1992. Priznanje su najavile i Italija, Švedska i Vatikan. Vatikan je priznao Hrvatsku 13. siječnja, a San Marino 14. siječnja.

Na dan kojeg danas slavimo kao Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, Hrvatsku je priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije, te još i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska. Sljedećeg dana uslijedilo je priznanje još zemalja, a do kraja siječnja Hrvatsku su priznale 44 države.

Rusija nas je priznala u veljači, Japan u ožujku, SAD u travnju, a Indija u svibnju. Do kraja 1995. Hrvatsku su priznale 124 države. Hrvatska i SR Jugoslavija su 23. kolovoza 1996. sklopile Sporazum o normalizaciji odnosa, koji je uključivao uzajamno priznanje, a uspostavile su diplomatske odnose 9. rujna iste godine.

Ipak, Hrvatsku do danas još nisu priznale četiri zemlje, a to su Butan, Liberija, Niger i Tonga. Među zemljama koje su relativno nedavno priznale Hrvatsku su Somalija koja je to učinila u veljači 2022., dok SU Srednjoafrička Republika i Togo to učinile na isti dan - 18. rujna 2023. Pedesetak zemlja nikad nije formalo donijelo odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose što se tretira kao priznanje.