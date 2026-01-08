Hrvatsku književnu nagradu Fric osvojila spisateljica Lora Tomaš za roman "Papir tvoje kože"!

U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, u četvrtak navečer, književnica Lora Tomaš proglašena je dobitnicom književne nagrade Fric za roman "Papir tvoje kože", izdavača "Hena Com"! Žiri nagrade Fric, predvođen predsjednicom, teatraloginjom Natašom Govedić, a u kojem su još bili molekularna biologinja Dragomira Majhen, povjesničarka umjetnosti Petra Vugrinec, kritičar, antologičar i teoretičar književnosti Tomislav Brlek, teolog Dalibor Milas i povjesničar Hrvoje Klasić, u šest proznih naslova koji konkuriraju za to prestižno priznanje, nazvano nadimkom Miroslava Krleže, uz djelo Lore Tomaš uvrstio je i sljedeće autore te njihova djela: Antolić, Sandra: Hrvatska Mati (Vuković & Runjić), Agić, Jasmin: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana (Buybook), Bašić, Adisa: Knjiga o Almiru (Buybook), Drakulić, Slavenka: O čemu ne govorimo (Fraktura), Međurečan, Robert: Tako neka bude (Sandorf).

Nagradu Fric su utemeljila 24sata i tjednik Express, dodijeljena je deveti put pod pokroviteljstvom Barcaffea. Za nagradu su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj. Jedna autorica ili autor osvaja nagradu koja donosi mobilnu skulpturu i 10.000 €.

Nagrada je je proteklih godina prerasla u važno i relevantno priznanje, ona je potvrda o vrijednosti knjiga koje se objavljuju u Hrvatskoj. O tome svjedoči i činjenica da su djela nagrađivana Fricom doživjela priznanja u velikim europskim kulturnim centrima, da su njihovih autori za te knjige osvajali nagrade i javne pohvale širom Evrope, u Trentu i Wroclawu, ali i Parizu, Londonu, nedavno i u Leipzigu. Djela su nakon Frica nagrađivana i u Hrvatskoj, a organizatori posebno ističu činjenicu da se ova nagrada zove nadimkom Miroslava Krleže te da kao takva u svom velikom dijelu nastavlja svjedočiti o isti kolektivnim iluzijama, slabostima i moralnim lomovima u našem društvu.

Žiri nagrade je u svom obrazloženju, između ostalog, o nagrađenom djelu Lore Tomaš, naveo sljedeće:

"Riječima autorice: "Razgovor s muškarcima je kao kad lastavica udari u prednje staklo kamiona koji juri autocestom, ne ostavivši za sobom raspukline, samo mementa od krvi i perja." Spasiti se iz tih paroksizama, ostaviti trag koji komemorira i vlastite zamke i živote drugih žena, tijela koja su prije pripovjedačice živjela u istim krevetima, kuhinjama, vrtovima i strepila od istih muškaraca, sve je to pothvat koji zahtijeva otrežnjenje, gubitak iluzije, odlazak. U ovom romanu nasilje prema ženama nije aktivistički priručnik, nego vrtoglavo slojevit podtekst čitavog društva. Zato je mogućnost njegova bilježenja, baš kao i u djelu Arundhati Roy, čin kolektivne, a ne samo pojedinačne emancipacije".

Nakon dodjele nagrade, književnica Lora Tomaš je, između ostalog, poručila:

"Ovu knjigu smatram svojim debitantskim romanom, iako to formalno nije. Počela sam je pisati u Indiji još prije trinaest godina. Tad sam mislila da ću ući u dijalog sa starim ženskim putopisima: botaničarke, lovkinje na leptire, pustolovke. Znala da su ti tekstovi jedina ženska epika koju imamo, književni počeci ženskih putovanja – s time da su junakinje ujedno i bardkinje, jer žene, izgleda, uvijek rade dupli posao", a na kraju je istaknula:

"Moje putospisateljice vjerovale su da se piše u hodu, na putu, da treba nastanjivati i druge geografije i druge živote. Slažem se. Mislim da je ovaj naš poziv zapravo velika privilegija i odgovornost, i da književnost, da bi to sve mogla, mora drsko prelaziti granice; književnost je medijatorica, mješanka i migrantica, a mi smo, kako sam nedavno pročitala u jednom prelijepom indijskom romanu, otamo kamo idemo".

Za nagradu Fric su konkurirale knjige fikcijske proze napisane na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, ali premijerno objavljene u Hrvatskoj. Dobitnica je osvojila mobilnu skulpturu i 10 tisuća eura (neto). Do sada su dobitnici nagrade Fric bili, redom: za sezonu 2016/17 Damir Karakaš za roman "Sjećanje šume", 2017/18 Jurica Pavičić za roman "Crvena voda", 2018/19 Darko Cvijetić za roman "Schindlerov lift", 2019/20 Marko Gregur za roman "Vošicki", 2020/21 Damir Uzunović za roman "Ja sam", 2021/22 Miljenko Jergović za zbirku priča "Trojica za Kartal" i Ivana Šojat 2022/23 za roman "Sama" te Kristian Novak 2023/24 za "Slučaj vlastite pogibelji".