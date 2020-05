Hrvatu su pomogli da se vrati, htio je zadnje dane biti kući...

Hrvat I. E. (59), rodom iz Ljubuškog, došao je kao radnik u Njemačku prije tri godine, sasvim sam. Nakon što je teško obolio, imao je samo jednu želju. Vratiti se kući. To mu se u početku činilo nemogućim jer se teško putovalo zbog pandemije. No pomogli su mu dobri ljudi.

Završio je u hospiciju u njemačkom gradu Kemptenu. Primili su ga u zadnjem stadiju bolesti, javlja Fenix Magazin.

- Ovdje nije imao rođake niti ikoga tko bi ga mogao posjećivati u hospiciju. Tražili smo za njega službenu njegovateljicu. Teško smo se s njim sporazumijevali jer je loše govorio njemački - rekla je Susanne Hofmann, voditeljica hospicija te dodaje kako je u zadnjem stadiju bolesti vrlo važno da bolesnik može izraziti svoje misli, osjećaje i želje. Srećom, pomogli su im Hrvatica koja radi u hospiciju te svećenik Matijas Farkaš koji su bili prevoditelji. Svećenik ga je posjetio u hospiciju, a kasnije su nekoliko puta razgovarali telefonom jer su posjeti u bolnicama bili zabranjeni zbog korona virusa.

- Uspjeli smo saznati kako se gospodin želi vratiti kući, vidjeti obitelj i rođake te tamo umrijeti - kaže Susanne Hofmann. No to se u doba pandemije činilo nemogućim.Onda je u pomoć priskočio šef hospicija Alexander Schwägerl koji je i voditelj Crvenog križa Oberallgäu. On je rekao kako vozila Crvenog križa smiju prelaziti granice. Nakon toga je sve išlo puno brže. Iz hospicija su nazvali Generalni konzulat u Münchenu i dobili su informaciju kako se bez problema može vratiti kući.

Dvojica vozača Crvenog križa (BRK) Oberallgäu određeni su da kao klasificirano medicinsko osoblje kako i mogli ga odvesti, ali se i vratiti u Njemačku. Na put je krenuo 24. travnja. Žena koju su dodijelili da mu bude skrbnica spakirala mu je stvari te je za njega i dvojicu vozača pripremila veliki paket s hranom. Putovanje do Dubrovnika dugo 1200 km je trajalo oko 18 sati. Vozači Helmut Klaus i Philipp Hübler kažu da nije bilo nikakvih problema. Zbog korone i zabrane putovanja na cestama nije bilo puno vozila.

Na granici s Hrvatskom čekali sat i pol

- Iako je gospodinova situacija bila jako teška, često smo se šalili. Gospodin je sjedio kako bi promatrao krajolik, iako je imao mogućnost da leži - kažu vozači. Granice su prošli bez problema jer su imali pismenu izjavu Generalnog konzulata.

- Na granici s Hrvatskom morali smo čekati sat i pol kako bi dobili dokumente potrebne za ulazak u zemlju, no to se isplatilo jer smo dalje bez problema prošli policijske kontrole - kažu vozači. U Dubrovniku je kratko vidio sestru, a nakon toga je morao u dvotjednu karantenu.

- Gospodin je bio jako sretan što se vratio kući i mi smo sretni što smo mogli pomoći - kaže vozač Klaus.

- Iako ova priča ima tragičnu pozadinu, sretni smo što se toliko ljudi uključilo kako bi pomoglo - kaže Susanne Hofmann. Dodaje kako se nada da je dobro podnio dva tjedna karantene i da je opet mogao vidjeti svoju obitelj, piše All-in.de.