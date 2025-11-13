Obavijesti

IDF Europe Advocate Award

Hrvatu prestižna europska nagrada za zagovaranje prava osoba s dijabetesom

Hrvatu prestižna europska nagrada za zagovaranje prava osoba s dijabetesom
Foto: ZDD

Davor Skeledžija je prvi Hrvat koji je osvojio ovu nagradu, a priznanje dijeli s Marcellom Grussuom iz Italije. Svečana dodjela održana je 13. studenoga u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Veliko priznanje stiglo je Hrvatskoj povodom Svjetskog dana šećerne bolesti: Davor Skeledžija, dugogodišnji član i bivši predsjednik Zagrebačkog dijabetičkog društva, dobitnik je prestižne IDF Europe Advocate Award nagrade za 2025. godinu. Riječ je o najvišem europskom priznanju koje dodjeljuje Međunarodna dijabetička federacija (IDF Europe) pojedincima koji su svojim radom iznimno doprinijeli pravima i kvaliteti života osoba s dijabetesom.

Skeledžija je prvi Hrvat koji je osvojio ovu nagradu, a priznanje dijeli s Marcellom Grussuom iz Italije. Svečana dodjela održana je 13. studenoga u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Foto: ZDD

– Ova nagrada nije samo priznanje mom radu, nego i potvrda da je dijabetička skrb u Hrvatskoj postala primjer dobre prakse u Europi. Postignuća su rezultat zajedničkog rada udruga, stručnjaka, Vlade i brojnih kampanja koje promiču edukaciju, prevenciju i bolje upravljanje dijabetesom – poručio je Skeledžija nakon dodjele.

Podršku mu je uputila i europarlamentarka Romana Jerković, koja je istaknula da njegov rad „daje ljudima nadu, samopouzdanje i osjećaj zajedništva“. – Ovo priznanje u potpunosti je zasluženo i ponosna sam što je prvi put otišlo u Hrvatsku – rekla je Jerković.

Prema podacima Zagrebačkog dijabetičkog društva, u Hrvatskoj danas živi oko 400.000 osoba s dijabetesom, a posljednjih godina ostvareni su značajni pomaci u liječenju i praćenju bolesti. Zahvaljujući zagovaračkim naporima i suradnji institucija, uvedeni su senzori za kontinuirano praćenje glukoze, očuvano je pravo na besplatan inzulin i trakice, a nazalni glukagon postao je dostupan bez doplate. Uz to, uvođenje e-doznaka i kućne dostave pomagala olakšalo je život tisućama pacijenata.

Foto: ZDD

Iz Zagrebačkog dijabetičkog društva poručuju kako je hrvatski model zagovaranja, koji povezuje digitalne platforme, stručnjake, institucije i javne kampanje, prepoznat u cijeloj Europskoj uniji kao primjer dobre prakse.

Čestitku Skeledžiji uputio je i europarlamentarac Karlo Ressler, istaknuvši kako je nagrada „ujedno priznanje cijeloj hrvatskoj dijabetičkoj zajednici koja godinama predano radi na edukaciji i podršci oboljelima“.

Ipak, pred zajednicom ostaju i novi ciljevi – među njima povratak prava na sto trakica godišnje za osobe s tipom 2 dijabetesa, smanjenje doplata za lijekove, priznavanje invaliditeta odraslima s tipom 1 te proširenje prava na inzulinske pumpe i za odrasle.

Kako ističu iz Zagrebačkog dijabetičkog društva, samo sustavnom suradnjom i inovativnim pristupima moguće je i dalje unaprjeđivati kvalitetu života osoba s dijabetesom u Hrvatskoj.

