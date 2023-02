Hrvoj Šipek: Nisam lagala, ne pada mi na pamet dati ostavku!

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek poručila je u subotu da u Saboru nije lagala, nije komunicirala s Josipom Rimac o Vjetroelektranama, te joj "ne pada na pamet dati ostavku" jer nije ni na koji način zloupotrijebila svoj položaj.

"Svatko ima pravo tražiti, ali meni ne pada na pamet dati ostavku jer doista nisam učinila ništa što bi bilo u suprotnosti s mojim radnim obvezama prve zamjenice ili glavne državne odvjetnice danas, a niti sam na bilo koji način zloupotrijebila svoj položaj", rekla je Hrvoj Šipek za Novu TV.

Naime, 'mostovac' Nikola Grmoja nedavno ju je u Saboru pitao je li komunicirala s Josipom Rimac (osumnjičenoj u aferi Vjetroelektrane) oko Vjetroparkova, a Šipek je rekla da ju zna iz vremena dok je bila kninska gradonačelnica ali da komunikacije u vrijeme izvida i istraga nije bilo. RTL je potom objavio SMS prepisku između njih dvije te ustvrdio da su bile na sastanku oko vjetroelektrana. Iz redova oporbe pak poručili su kako je glavna državna odvjetnica lagala te mora otići, a Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) najavio je inicijativu prikupljanja potpisa za njezin opoziv.

"Ne, nisam lagala, nisam prešutjela istinu! Ako pogledate SMS poruke koje su objavljene, te poruke sam razmjenjivala s tadašnjom državnom tajnicom u Ministarstvu uprave Josipom Rimac, a ja sam bila na položaju prve zamjenice. Logično da se u to vrijeme komunikacija između nas odvijala", rekla je Hrvoj Šipek.

Dodala je da se, ako se pogleda malo bolje, komunikacija odnosi na dvije grupe. "Imamo komunikaciju kada sam se ja obratila njoj sa zamolbom da me primi na sastanak vezano za koeficijente. I to ne kako se krivo kaže u medijima - koeficijenti državnih dužnosnika jer to nije nadležnost Ministarstva uprave, nego za koeficijente službenika. Radilo se o financijskim istražiteljima i informatičarima koje Državno odvjetništvo nije moglo zaposliti", pojašnjavala je Hrvoj Šipek.

Rekla je i kako je danas cijeli dan provela na poslu provjeravajući tu komunikaciju. "Izvukli smo predmete koji bi mogli doći u obzir, kontrolirali i gledali evidencije osobe koje su dolazile u kritično vrijeme", naglasila je.

Na pitanje o tome je li dolazila i Josipa Rimac s provincijalom, Hrvoj Šipek je uzvratila kako je ona dolazila s provincijalom jer je bila osoba zadužena za odnose s vjerskim zajednicama, a na pitanje je li se sastala s njom uzvratila je kako nije.

"Ja sam ju spojila s kolegama, Borisom Koketijem, zamjenicima... Komunikacija je išla preko mene ali to je i protokolarno i normalno i uobičajeno. S obzirom na raniji sastanak vezano za koeficijente imala je moje podatke i zbog toga smo razmijenile informacije, odnosno ja zakazala sastanak", kazala je Hrvoj Šipek.

Na pitanje zašto je u Saboru prešutjela svoju komunikaciju s Rimac u vrijeme dok je ona bila državna tajnica, Hrvoj Šipek je rekla kako to nije prešutjela, a pitanje se, kaže, odnosilo na njezinu komunikaciju vezano za Vjetroelektrane. "Ja sam govorila o mojoj komunikaciji za Vjetroelektrane, a ne o komunikaciji uopće s Josipom Rimac.", poručila je.

To je, kaže, potpuno pogrešno interpretirano.

Upitana je li objavljena prepiska iz vremena dok je Rimac bila pod mjerama te je li dio spisa, Hrvoj Šipek je rekla da nije, te da je prepiska između Rimac i nje zapravo rezultat pretraga njezinog mobitela, a ne mjera koje su provedene nad njom.

"Sva dokumentacija koja je skinuta s digitalnih uređaja se mora predati u spis jer bi u protivnom netko mogao reći da je državno odvjetništvo manipuliralo s dokazima, izrezujući pojedine poruke i sms-ove koje odgovaraju tužiteljstvu", objasnila je.

Osjeća se, kaže kao optuženik kojem je uskraćeno pravo na obranu.

