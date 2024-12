Hrvoje K. (40) je u šumi kraj Zaprešića skrivao hrpu kokaina, Uskok mu još traži pomagača...

U velikoj šumi u okolici Zaprešića policija je ove godine pronašla više oko 10 kilograma kokaina. Gdje je bilo skriveno, nisu otkrili, a kao vlasnika su bili obilježili 'nepoznatu osobu'.

Istraga je pokazala kako je to bio dio šireg slučaja kojeg su već vodili istarski kriminalisti. Oni su u ožujku za dilanje osumnjičili skupinu od 10 dilera. Šest ih je palo u Istri, troje u Zagrebu, a 10. je od ranije bio u istražnom zatvoru. Zajedno su nabavljali drogu na narkotržištu te su je sa zagrebačkog područja vozili prema Istri.

- Pronašli smo i oduzeli više vrsta droge tijekom pretraga 12.220 grama kokaina, 11.610 grama marihuane, 7.772 grama amfetamina, 479.5 grama heroina i 422 grama MDMA. Osim droge, oduzeto je i oko 69.000 eura te dva vozila koja su prerađena za prijevoz droge' - rekao je tada načelnik Sektora kriminalističke policije Mladen Matika.

Foto: PU istarska

No nedostajao im je ključni kurir. Potraga je trajala sve do srijede kad je uhićen stari policijski znanac Hrvoje K. (40). Uhitili su ga davne 2008. upravo zbog preprodaje droge kao dio veće skupine u operaciji 'Terminal'. Za to je bio osuđen na tri godine i deset mjeseci zatvora.

Ovog puta upravo je Hrvoje, sumnja Uskok, bio zadužen za nabavu, skladištenje, preprodaju i distribuciju velikih količina kokaina. Imao je i dva pomagača. Jedan od njih je od ranije prijavljen i pritvoren, dok je drugom identitet i dalje nepoznat.

- Nakon što je 40-godišnjak nabavio najmanje 20 kilograma kokaina, koji na ilegalnom narko-tržištu vrijedi najmanje 600.000 eura, s ranije prijavljenim osumnjičenikom i nepoznatom muškom osobom dogovorio je da se droga sakrije u šumi u blizini Zaprešića - otkrila je istraga.

Pretresli su mu dom i objekte koje je koristio na području Zaprešića i Zadra i ondje našli još oko 270.000 eura, neregistrirani pištolj Češka zbrojevka, spremnike za pištolje, mobilne uređaje i druge predmete. Sve su oduzeli te su pištolj poslali na dodatno balistično vještačenje ne bi li otkrili je već korišten u nekim od neriješenih slučajeva.

Osumnjičenog Hrvoja su tijekom četvrtka prepratili na ispitivanje u prostorije Uskoka u Rijeci. Njihovi tužitelji su već najavili kako će za njega tražiti istražni zatvor.

Nevezano za ovaj slučaj Uskok je u četvrtak pokrenuo još jednu akciju micanja dilera s ulica. Upali su im u domove, aute i prostore koje su koristili na području Požeško-slavonske županije, Rijeke i Zagreba. Do kraja ovog izdanja bilo je tek poznato da su se povezali kako bi nabavljali i raspačavali drogu.