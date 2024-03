Hrvoje Klasić: Vojnik na muralu mogao bi biti i ustaša i hrvatski vojnik... No bitan je kontekst

Opet smo se dali uvući u desničarska tumačenja prošlosti i sadašnjosti. Povod je ovaj put mural koji se najprije pojavio u Zadru, a zatim i u još nekim mjestima u Dalmaciji. Da podsjetim, mural prikazuje vojnika s kacigom (šljemom) i šahovnicom iznad kojeg stoji natpis "Naša oluja ne prestaje". Natpis kod većine Hrvata nije izazvao posebne reakcije, no neki građani srpske nacionalnosti, posebno oni čiji su rođaci poubijani, a kuće spaljene nakon Oluje, shvatili su ga ne samo kao podsjetnik na proživljenu traumu nego i kao zloguko upozorenje čemu se mogu nadati u budućnosti.

Mnogo veći interes javnosti izazvao je lik vojnika na muralu. Je li riječ o hrvatskom branitelju iz 1990-ih ili ustaši iz 1940-ih? Iskreno, nemam konkretan odgovor. Kaciga može biti iz ustaškog perioda, ali one nisu imale šahovnicu na čelu nego sa strane. Portret nije kopija nekog postojećeg plakata koji su proizvele ustaške vlasti, ali neki plakati iz tog perioda rađeni su upravo u tom stilu. S druge strane, kaciga podsjeća i na šljemove kakve su 1990-ih koristili vojnici JNA. Na njihovu čelu jest bila zvijezda petokraka, ali bi je hrvatski vojnici, kad bi zaplijenili takav šljem, sastrugali i na njeno mjesto zalijepili ili nacrtali hrvatski grb. Da zaključim, na muralu bi doista mogao biti i ustaša i hrvatski vojnik.

Ali sve je to ustvari nebitno. Bitan je kontekst. Tj. što o hrvatskoj prošlosti i budućnosti misle oni koji rade ovakve murale i oni koji ih zdušno podržavaju. Kako bih objasnio na što točno mislim, podsjetit ću na nekoliko (sličnih) primjera. "Za dom spremni" stari je hrvatski pozdrav koji se često koristio u hrvatskoj prošlosti. Ali nije! To je pozdrav koji su izmislili i koristili pripadnici ustaškog pokreta i koji je postao služben tijekom postojanja NDH. Slovo "U" tek je jedno slovo abecede. Ali nije! Kad ga se ispisuje na fasadama ili ističe na društvenim mrežama, tad je isključivo riječ o veličanju ustaškog pokreta. 10. travnja običan je datum u kalendaru, pa zašto ga se ne bi smjelo javno isticati?! Ali nije! 10. travnja datum je osnivanja NDH i to je jedini razlog njegova javnog isticanja. Mile Budak ugledni je hrvatski književnik, pa su ulice u hrvatskim gradovima iz tog razloga imenovane po njemu. Ali nisu! Budak je dobio pravo na ulicu isključivo zato što ga je kao visokog ustaškog dužnosnika uhitio i pogubio komunistički režim. Podizanjem ispružene desne ruke u vis pokazuje se visina kukuruza. Ali ne! Taj čin nema nikakve veze s agrikulturom nego isključivo s fašističkom nekulturom.

Zašto sva ova opravdanja smatram nebitnima, osim što su neistinita? Ajmo na trenutak prihvatiti da su istinita. I dalje je "nejasno" što o ustaškom pokretu, NDH, ustaškom genocidu provedenom nad Srbima, Romima i Židovima, te o suradnji ustaša s Hitlerom i Mussolinijem misle oni koji koriste navedena opravdanja. Drugim riječima, ne bi li bilo logično da onaj koga zbog izvikivanja "ZDS" ili crtanja slova "U" nazivaju filoustašom s gnušanjem odbaci svaku vezu s ustaštvom te nedvosmisleno osudi ustaški režim kao zločinački i kolaboracionistički? I da, nikakav problem ne bi bio da pritom iskaže i svoje neslaganje ili osudu komunističkog režima. Ali to se ne događa iz jednog jedinog razloga. Zato što oni koji čine navedena djela podržavaju ustaštvo i ustaški način "uređenja" Hrvatske. Kako u prošlosti tako i budućnosti. Samo se to boje javno reći.

Tako dolazimo i do pravog problema s muralom. Pa evo i izravnog pitanja za njegove autore. OK, ako je na njemu lik hrvatskog vojnika, dajte onda jasno i glasno recite zašto vam smeta da ga nazivaju ustašom. Isti bih odgovor volio čuti i od onog smiješnog čovjeka u crnoj uniformi s hitlerovskim brčićima, od onog smiješnog TV voditelja koji je volio pozirati u SS uniformi i svih ostalih koji se protive uklanjanju murala. I premda sam izdvojio dva osebujno-opskurna lika, želim istaknuti da bih odgovor volio čuti i od svih onih pojedinaca koji na muralu ne vide ništa sporno, ali, za razliku od spomenutog dvojca, obavljaju utjecajne društvene i političke funkcije u Hrvatskoj.

A što se tiče natpisa ("Naša oluja ne prestaje"), oluja je po definiciji nevrijeme. Oni koji žele da u Hrvatskoj nevrijeme ne prestane sigurno joj ne žele dobro. Ili ipak nisu mislili na atmosferske (ne)prilike?! E pa onda bi bilo fer da nam bez dvosmislenog uvijanja pojasne na što su točno mislili.