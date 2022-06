Hrvoje Supić: 'Tehnološki napredak industrijske revolucije 4.0 nosi ogroman potencijal'

Biznis konferencija Kvaka24 "Hrvatska u novom ekonomskom okruženju" bavit će se pitanjem što globalne promjene donose našem tržištu, a velik dio rasprave bit će posvećen temi digitalne i marketinške transformacije tvrtki. Najviše će govora biti o inovacijama i tehnološkim dostignućima koje tvrtke implementiraju u svoje poslovanje kako bi poboljšale prodaju, a jedan od predavača koji će pokazati kako to izgleda u velikim svjetskim kompanijama i na globalnom tržištu je Hrvoje Supić, potpredsjednik Salesforcea za središnju i istočnu Europu.

Keynote speaker s velikim iskustvom

Hrvoje Supić vodi Salesforce tim za srednju i istočnu Europu zadnjih osam godina. Stekao je veliko iskustvo u IT industriji radeći za IBM i Oracle u regiji više od 15 godina, a karijeru je počeo u ranim danima interneta. Posljednjih petnaestak godina fokusiran je na tržišta srednje i istočne Europe, a u Salesforceu promovira i pomaže klijentima i partnerima da prihvate nove poslovne modele koje omogućuje Cloud. Na konferenciji će održati predavanje na temu "Novo digitalno doba iz perspektive najinovativnije kompanije na globalnom tržištu", a kao uvod u konferenciju odgovorio nam je na neka ključna pitanja vezana za uvođenje sustava Salesforce.

Centralizacija informacija ključna za uspješan biznis

Inače, Salesforce poslodavcima nudi softver baziran na oblaku koji ujedinjuje prodajne, servisne, marketinške, trgovinske i IT timove. Ovaj svojevrsni inovativni sustav za upravljanje klijentima primarno pomaže tvrtkama u razvoju boljih odnosa s klijentima i zaposlenicima. A evo koliko je, prema njegovu mišljenju, pandemija ubrzala digitalizaciju poslovanja tvrtkama u regiji.

- Pandemija je snažno ubrzala postojeće trendove u navikama i očekivanjima potrošača, ali i otvorila nova očekivanja svih nas vezana za rad, karijeru i općenito zaposlenje. Promjene u sustavima nabave inicirane pandemijom još su se intenzivirale geopolitičkom situacijom. Rezultat je rebalansiranje ekonomije, koje se ubrzano događa i nastavit će se događati, a donijet će nove pobjednike na tržištu. Trenutno vidimo snažan rast kod vodećih regionalnih brendova za 'online marketplace', općenito maloprodaja, ali i tradicionalno konzervativne industrije, kao što su proizvodnja i transport. Isto tako vidimo veliki trend kod osiguranja i banaka u prihvaćanju - kaže Supić.

Nakon predavanja, na temu Salesforcea održat će se i case study intervju na temu "Digitalna transformacija: kada je pravo vrijeme?”, a u kojem će Dejan Rogan, Head Of Business Solutions, HSM, i Boris Nađ, Global Head of IT Operations, FOREO, kroz primjer iz prakse prikazati sve prednosti tog moćnog alata za automatizaciju poslovanja. Uslijedit će panel pod nazivom "Inovacije u prodaji i marketingu kao alat povećanja profitabilnosti i učinkovitosti", u kojem sudjeluju Zoran Turković, CEO, 24sata, Krešimir Hlede, CEO, Greyp Bikes, i Hrvoje Bujan, CEO, Franck Snogoo.

Četvrta industrijska revolucija

Tehnološki napredak četvrte industrijske revolucije nosi ogroman potencijal, ali i rizike. Jedan od većih izazova je da donositelji odluka imaju tendenciju biti konvencionalni u svojim pristupima, što ograničava strateško razmišljanje o inovacijama. Nasreću, to je situacija koja se polako mijenja i javlja se svijest o tome da postoje alati koji su neophodni za uspjeh, kao što je Salesforce.

- Riječ je gotovo o začaranom krugu - jedino kroz takvo rješenje koje okuplja sve informacije o klijentima i kupcima na jednome mjestu moguće je snaći se u šumi podataka u kojoj se često nalazimo, a samo tako je moguće donositi odluke temeljene na jasnim podacima i pokazateljima, umjesto na osjećajima. Kupci, odnosno korisnici, i njihovo iskustvo ključ su uspjeha u novonastalom poslovnom okruženju. Već godinama sazrijeva trend u kojem važnosti iskustva kupaca nadilazi i kvalitetu i cijenu proizvoda u odluci za neki brend ili firmu, a danas je u mnogim segmentima iskustvo važnije od samog proizvoda - ističe Supić.

Iskustvo počinje i prije nego što kupac ostvari prvi kontakt s kompanijom. Kroz marketing, prezentaciju proizvoda, transakciju, podrškom..., stvara se iskustvo, koje mora biti konzistentno, pravodobno, kroz pravi komunikacijski kanal.

- Salesforce portfolio omogućava kompanijama kreirati to iskustvo u svakoj točki interakcije. Najvažniji element Salesforce portfolija je da svi naši proizvodi rade na istoj platformi, koristeći iste podatke i tehnologiju kako bi se kreiralo integrirano iskustvo prema tržištu - zaključio je Supić, čije će inspirativno predavanje na konferenciji zasigurno mnogima biti poticaj za uvođenje inovativnih rješenja u svoj biznis.

