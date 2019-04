'Htio me zapaliti': Piromanu iz Klare prijeti 5 godina zatvora

Policijski službenici PU zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo 'Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom'.

Za takvo djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Sumnja se da je 57-godišnjak 24. travnja oko 18.10 sati, u Svetoj Klari u Novom Zagrebu, znajući da se u njoj nalazi nepokretna 81-godišnjakinja, ušao kroz nezaključana vrata, te u jednoj od prostorija kojom se koristi njezin sin, 59-godišnji vlasnik kuće, otvorenim plamenom na dva mjesta zapalio namještaj, izvijestila je PU zagrebačka.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Nekako sam dopuzala do vrata'

- Vidjela sam čovjeka kako nam je ušao u kuću i pitala sam ga što tu radi i tko je on? Rekao mi je da ne zna ni on tko je i ušao je u sobu do. Onda je krenuo dim - ispričala nam je preplašena i suznih očiju Božena Makek (81) iz Zagreba.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bila je sama u sobi u krevetu obzirom da ne može hodati. Iznenadio ju je čovjek kojeg je prvi put vidjela i nije ga mogla spriječiti da izazove katastrofu.

- Htio me je zapaliti. Kuća je brzo bila u dimu. Nekako sam se bacila s kreveta na pod na leđa i tako jedva otpuzala do vrata. Zvala sam pomoć i vidio me susjedin unuk koji je pozvao pomoć. Susjedi su me izvukli - rekla je Božena koja se nagutala otrovnog dima.

Zbog njega, ali i velikog šoka, je povratila.

POGLEDAJTE VIDEO

Sin: Vikao je da je branitelj. I ja sam branitelj pa ne palim kuće

Hitna pomoć ju je prevezla do Klinike za plućne bolesti na Jordanovcu. Nakon terapije su je pustili kući. No od stvari joj nije ostalo ništa. Sve što su imali ona i sin Željko (59) je izgorjelo.

- Ja sam bio u susjedstvu kad je vatra krenula. Mamu smo izvukli, a vatru su ugasili vatrogasci - rekao nam je Željko koji je zgrožen napadom na obitelj. Muškarca, koji im je zapalio kuću, poznaje iz viđenja i rekao je da im je već prijetio.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ne znam zašto nas ima na piku. Samo je vikao da je on branitelj i to mi nije jasno. Pa i ja sam branitelj pa nisam zapalio kuću. Uz to ukrao je i odnio papire koje je našao u ormaru. Koliko znam među njima su neki katastarski izvadci kuće i mamina povijest bolesti. Stvarno ne znam što će mu to - kazao je razočarani Željko.