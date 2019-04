'Prošao je kraj mene i zapalio nam kuću. Ispuzala sam van'

Vidjela sam čovjeka kako nam je ušao u kuću i pitala sam ga što tu radi i tko je on? Rekao mi je da ne zna ni on tko je i ušao je u sobu do. Onda je krenuo dim.

Ispričala nam je to preplašena i suznih očiju Božena Makek (81) iz Zagreba koja je u srijedu popodne jedva preživjela namjerno izazvani požar u svojoj kući u Ulici Franje Malnara.

Bila je sama u sobi u krevetu obzirom da ne može hodati. Iznenadio ju je čovjek kojeg je prvi put vidjela i nije ga mogla spriječiti da izazove katastrofu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Htio me je zapaliti. Kuća je brzo bila u dimu. Nekako sam se bacila s kreveta na pod na leđa i tako jedva otpuzala do vrata. Zvala sam pomoć i vidio me susjedin unuk koji je pozvao pomoć. Susjedi su me izvukli - rekla je Božena koja se nagutala otrovnog dima. Zbog njega, ali i velikog šoka, je povratila. Hitna pomoć ju je prevezla do Klinike za plućne bolesti na Jordanovcu. Nakon terapije su je pustili kući. No od stvari joj nije ostalo ništa. Sve što su imali ona i sin Željko (59) je izgorjelo.

- Ja sam bio u susjedstvu kad je vatra krenula. Mamu smo izvukli, a vatru su ugasili vatrogasci - rekao nam je Željko koji je zgrožen napadom na obitelj. Muškarca, koji im je zapalio kuću, poznaje iz viđenja i rekao je da im je već prijetio.

- Ne znam zašto nas ima na piku. Samo je vikao da je on branitelj i to mi nije jasno. Pa i ja sam branitelj pa nisam zapalio kuću. Uz to ukrao je i odnio papire koje je našao u ormaru. Koliko znam među njima su neki katastarski izvadci kuće i mamina povijest bolesti. Stvarno ne znam što će mu to - kazao je razočarani Željko. Očajan je jer doslovno nema stvari u koje bi se on i majka presvukli. Sve što im je ostalo je neuređena i stara sobica pored izgorjele kuće. Jedina im je utjeha što zasad nema kiše te je dovoljno toplo da ne trebaju grijanje.

- Kuća se doslovno užarila i nismo mogli ući u nju ni kad su vatrogasci otišli. Nasreću bar nam je krov ostao čitav. Žive su nam i naše dvije kokice. Moram sad to nekako očistiti - kazao je Željko koji je s majkom živio u kući u kojoj nema struje. Majka je do nedavno bila u domu, no nisu ga mogli plaćati. Vratili su je nazad kući i sad je ostala bez svega.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iz zagrebačke policije su potvrdili kako su uhitili muškarca kojeg dovode u vezu s paleži. S obzirom da istraga i dalje traje, nisu mogli reći je li i službeno osumnjičen. Kako neslužbeno doznajemo, uhitili su ga nakon dojava građana i svjedoka. Svjedoci paleži bili su jučer poprilično uznemireni, jer je čovjek kojeg povezuju s paleži bio potpuno miran.

- Taj čovjek je prije požara sjedio u kafiću, naručio kavu i mineralnu i dobacivao jednom čovjeku. Sjedio je sam. Kasnije se mirno vratio po bicikl i izgledao je kao da se ništa nije dogodilo - govore nam zgroženi svjedoci. Dodali su kako bi ga rijetko vidjeli u svom kafiću.

Obitelj moli bilo kakvu pomoć. S obzirom da su ostali bez svih kartica i dokumenata, svi koji žele mogu im pomoći osobno na zagrebačkoj adresi u Ulici Franje Malnara 12 u Svetoj Klari.