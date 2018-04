'Htio sam zaštititi Hilary, zato sam otkrio da ju istražujemo'

U srpnju 2016. James Comey je rekao kako neće preporučiti istragu u vezi e-mail skandala u koji je bila upletena Hilary Clinton. Ipak, u kontroverznom potezu, samo nekoliko dana prije predsjedničkih izbora u Americi, bivši direktor FBI-ja Kongresu je rekao kako FBI razmatra dodatne e-mailove povezane s istragom. Kasnije, u studenom iste godine, Comey je rekao kako u tim e-mailovima nije pronađeno ništa sporno.

Foto: Reuters/PIXSELL

Comeyja su sada pitali koja mu je bila motivacija da otkrije kako dodatno istražuju Hilary baš uoči izbora i je li to učinio zato jer je mislio kako će ona pobijediti na izborima. Nadalje, upitali su ga i je li to učinio zato jer bi njezini protivnici mogli tvrditi da je nelegalno izabrana za predsjednicu, ako bi se istraga otkrila tek nakon izbora.

- Mora da je bilo tako. Ne mogu se sjetiti da sam baš to mislio, ali mora da je to bio slučaj. Ja sam radio u svijetu u kojem su svi mislili da će Hilary pobijediti Trumpa. Siguran sam da je to bio faktor za moju odluku. Ako bi ona bila izabrana za predsjednicu, a ja sam informaciju o istrazi sakrio od javnosti, ona bi bila nelegalno izabrana za predsjednicu i smijenili bi ju čim bi se ta informacija saznala - objasnio je Comey.

Hilary je rekla da je izgubila izbore upravo zato jer je Comey rekao Kongresu za istragu nekoliko dana prije izbora. Comeyja je Donald Trump otpustio s mjesta direktora FBI-ja prošle godine.