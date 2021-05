Želim da zaista uđe u zapisnik, da je nepojavljivanje rektora Damira Borasa i predsjednika sveučilišnog Savjeta Luke Burilovića je velika sramota i nepoštivanje osnivača i najvišeg predstavničkog tijela. To je skandal par excellence - poručila je članica saborskog Odbora za obrazovanje Marijana Puljak (Centar), koji je u utorak sazvan s jednom temom: Aktualnom stanju na zagrebačkom Sveučilištu.

Članovi su se obrušili na Borasa i Burilovića koji se nisu udostojili pojaviti se pred predstavnicima vlastitih osnivača, ispričavši se drugim obavezama.

- U rujnu 2014., na zadnji dan prethodnog rektora u rektoratu je bio 128 zaposlenih, a danas ih je 213. To su službeni podaci - prema neslužbenima ih je i 233. Od travnja 2020. 11 osoba je zaposleno bez suglasnosti ministarstva, koja je bila potrebna zbog pandemije. Je li to autonomija na koju se pozivate? Po vašem mišljenju, rektore kojeg nema, izgleda da da. U to spada i gušenje akademskih sloboda, gaženje autonomije. Milijuni kuna za propagandne usluge, stotine tisuća za usluge pojedinih zaposlenika, obeshrabrivanje napora za privlačenje stranih znanstvenika i studenata. Discipliniranje članova senata, ponižavanje sindikalne predstavnice, i sav taj jad nepodnošljivom lakoćom skrivate autonomijom sveučilišta - vrlo oštro je upozorio Damir Bakić (Možemo!).

Sabina Glasovac (SDP) je nabrajala stotine litara raznih vrsta vina koje su naručene preko službenih računa Rektorata, medijskih napisa koji su se odnosili na Borasove tužbe studenata, omalovažavanje žena, cijepljenje preko reda. Gorko je zaključila kako je Damir Boras zaštićeniji od premijera u ovoj državi.

- Tu se više ne radi o Borasu, oni koji ga održavaju na životu ne čine uslugu ni njemu ni sebi, ali je pitanje što dalje. Molim intelektualce na zagrebačkom sveučilištu - nemojte šutjeti, vaša šutnja ubija ovo društvo - istaknula je.

Oporbeni članovi jednoglasno su pozvali na ostavku Luke Burilovića, kojem su također nabrojili gomilu nezakonitosti: Od činjenice da Savjet Saboru u pet godina nije podnio niti jedno jedino izvješće, do toga da su od 2019. održali jednu ili dvije sjednice, iako bi ih trebali imati četiri godišnje.

Marijana Puljak posebno je prozvala Borasa zbog nereagiranja na brojne prijave za seksualno zlostavljanje na fakultetima.

- Očekivala sam da Boras odgovori što je poduzeo nakon slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja i zašto je za emeritusa izabrao čovjeka koji je prijavljen. Htjela sam ga u oči pogledati i vidjeti kako mu rade oči kad čuje ovo pitanje. Zašto je dopustio da i dalje radi čovjek sa 70 godina iako je to protuzakonito. Zašto dopušta nelegalni izbor dekana na Hrvatskim studijima, već ćetiri godine imaju upravu koju nisu odabrali zaposlenici - pitala je.

Hrvatski studiji bili su dio tematike sjednice. Nezakonita uprava već četiri godine, ponovni izbor dekana bez da se pitalo većinu zaposlenika itd. Članica sveučilišnog Savjeta, akademkinja prof. Milena Žic-Fuchs upozorila je kako su poslali pismo rektoru i ministru da zaštite prava zaposlenika, te da je moguće ići i na sud. Članovi odbora zatražili su upravni nadzor nad Sveučilištem zbog ovih problema.

Na sjednici je bio prisutan i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, koji je na te zahtjeve odgovorio kako je to posao bez kraja.

- Mi smo uputili zahtjev za očitovanje prema rektoru i još čekamo. Upravni nadzor je instrument koji zvuči gordo, ali ima probleme u izvođenju. Kad ga provedete, nešto se utvrdi, pa se traže dodatna pojašnjenja. Jesam li kriv da se od 2017. još čekaju neka pojašnjenja od strane Sveučilišta, vezano uz pitanje dekana Previšića (bivši dekan Filozofskog fakulteta). On se može poslati, no on nikad neće završiti s tim jednim inspekcijskim nadzorom, no ne postoje nikakvi rokovi do kad trebaju se dostaviti ti odgovori.

Po pitanju HS i Statuta, mi nemamo ingerencije pokretanja... procjene... on je u skladu s izborom sveučilišta, zaposlenici mogu pokrenuti postupak zainteresirane strane, mogu pokrenuti određeni postupak za dokazivanje nezakonitosti.

Iako su mu neki članovi prigovorili da "koja je bit postojanja ministarstva ako ne može napraviti ništa protiv nezakonitosti na sveučilištu", iz ministarstva upozoravaju kako je i sam Ustavni sud poručio saboru kako se bez valjanog Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ne može napraviti ništa. Naime, ne postoji zakonska odredba kojom bi se mogla proglasiti kazna prema upravnom nadzoru.

Član iz redova HDZ-a Marko Pavić dao je podršku ministru Fuchsu koji najavljuje donošenje novog Zakona o znanosti u četvrtom kvartalu ove godine, te istaknuo kako je najvažnije donijeti propise o programskim ugovorima.

- To je instrument gdje se financijer odluči koliki će biti output studenata - koliko će biti inženjera, članaka, svega što sveučilište provodi. 80.000 studenata je polovica outputa Hrvatske. Fokus staviti natrag na studenta, svake godine imamo 15.000 slobodnih mjesta, toliko i maturanata koji padnu godinu. Neka razmisle o nekom uvjetnom upisu - poručio je Pavić.

Rektorica Zadarskog sveučilišta Dijana Vican poručila je svima kako problem zagrebačkog sveučilišta nije rektor Damir Boras, već Senat koji je hijerarhijski iznad rektora, te koji pristaje na brojne, kako je istaknula dvojbene odluke.

Odbor je donio sljedeće zaključke: Tražit će da se donesu akti prema kojima će se ustanoviti što je sa zlostavljanjima i nezakonitim zapošljavanjima. i da ministarstvo uredi nadzor nad zakonitošću rada znanstvenih institucija.