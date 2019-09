HTV je dva dana prije 11. rujna prikazao scene napada na WTC

Prošlo je 18 godina od terorističkog napada na njujorške 'Blizance'. Dva aviona tog 11. rujna zaletjela su se u Blizance, treći u Pentagon, a četvrti se srušio u polju u Pennsylvaniji. SAD je napadnut prvi put nakon Pearl Harbora.

Spin-off Dosjea X

Islamski fundamentalisti, pripadnici terorističke organizacije Al-Qa'ide, oteli su četiri aviona i upotrijebili ih kao oružje za ubojstvo gotovo 3000 ljudi. Amerika je bila u šoku. Cijeli svijet je bio u šoku. Prizor rušenja 'blizanaca' bio je gotovo nestvaran. Svejedno, bezbrojne su teorije koje dovode u sumnju službenu američku verziju o motivima, ciljevima pa čak i o stvarnim žrtvama. Sumnje potkrepljuju i neki doista nevjerojatni detalji iz službenih izvješća, ali i podudarnosti koje je teško racionalno objasniti.

No, čak je i onima koji u Hrvatskoj detaljno razvijaju najluđe konspiracijske teorije nepoznato da je samo dva dana prije 11. rujna 2001. Hrvatska radio televizija prikazala scene u kojima urotnici daljinski navode putnički zrakoplov Boeing 727 u tornjeve World Trade Centra! Bila je to prva epizoda serije 'The Lone Gunmen', snimljena šest mjeseci ranije.

Serija je zapravo spin-off Dosjea X u kojoj trojica Mulderovih tajnih saveznika sprečavaju agenta FBI-ja da avion zabije u 'Blizance'.

'Upalio sam TV i mislio da gledam epizodu svoje serije'

U epizodi se vide scene u kojima piloti u posljednji tren preuzimaju kontrolu, a zrakoplov je zakačio antenu na jednom od tornjeva. Ta epizoda serije u Americi je emitirana 4. ožujka 2001., šest mjeseci prije katastrofe.

Hrvatski gledatelji gledali su je 9. rujna, dva dana prije nego su se avioni zabili.

- Kad sam se s 11. rujna probudio i upalio TV, prvo sam mislio da je to epizoda moje serije. Nevjerojatno, ali u tjednima i mjesecima iza toga nitko nije uoči sličnosti. Uznemirujuće je da možeš izmisliti scenarij, a onda to sve vidiš na TV-u - rekao je izvršni producent serije Frank Spotnitz.

Procjenjuje se da je samo u SAD-u tu epizodu Fox TV-a vidjelo 13,2 milijuna ljudi, no to su - baš kao i u Hrvatskoj - bile vrlo slabe brojke pa serija nije nikad zaživjela.

