Teorije zavjere o 11. rujnu: To su bili hologrami, a ne avioni...

Prošlo je 18 godina od terorističkog napada na njujorške blizance. Mnogi i dalje vjeruju u teorije zavjere i ne slažu se sa službenim izvješćem da su Blizance 11. rujna 2001. godine napali teroristi.

VIDEO: Ključni faktori sumnje u istinitost izvješća

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvi je razlog taj što su se neboderi jednostavno prebrzo srušili. Bilo je potrebno petnaest do dvadeset sekundi da se oba nebodera sruše, što je za teoretičare zavjere bilo dovoljno brzo da posumnjaju u korištenje drugih sredstava rušenja, osim samog udara aviona.

Prvi razlog vodio je drugome. U podnožju nebodera, ispod prašine i krhotina pronađene su eksplozivne legure i eksploziv vojne izrade , kao i tone rastaljenog čelika. S tim u vezi, teoretičari zavjere tvrde da je samo rušenje bilo pretiho, odnosno da bi rušenje zgrade, ukoliko izazvano samim udarcem aviona bilo mnogo bučnije, 'neurednije' i 'raštrkanije', nego što je to bio slučaj s neboderima. Rušenje nebodera zvučalo je, po teoretičarima, kao kontrolirano, namjerno rušenje eksplozivima.

Treći je razlog sumnje rušenje prvotnog nebodera broj sedam, kojeg nije pogodio avion, nego se srušio od samog utjecaja eksplozije. Teoretičari zavjere smatraju da je nemoguće da se taj neboder srušio sam od sebe , tako pravilno od vrha do temelja, po svom vlastitom nacrtu.

No nisu samo gravitacija i eksplozivi razlozi sumnjanja u istinitost službenog izvješća. Teoretičari zavjere se hvataju za popis otmičara aviona i ljudi koji su sudjelovali u napadu, koje je objavio BBC prvih dana nakon tragedije. Naime, za neke se osobe s tog popisa kasnije ispostavilo da su živi, što je naravno nemoguće ako su bili među otmičarima aviona. Iz BBC-a su objasnili kako su prebrzo išli s neprovjerenim popisom, ali i da su greške takvog tipa česte zbog uobičajenih arapskih i islamskih imena i prezimena.

Dan koji je promijenio sve

Dva aviona tog 11. rujna zaletjela su se u Blizance, treći u Pentagon, a četvrti se srušio u polju u Pennsylvaniji. Sjedinjene Američke Države su napadnute prvi put nakon Pearl Harbora. Islamski fundamentalisti, pripadnici terorističke organizacije Al-Qa'ide, oteli su četiri aviona i upotrijebili ih kao oružje za ubojstvo gotovo 3000 ljudi. Amerika je bila u šoku, kao i cijeli svijet.

Otad se promijenilo mnogo toga, od pakiranja ručne prtljage u avionu do stava prema vjerskom fundamentalizmu. Porastao je strah od putovanja avionima, a strah od terorizma jači je i od potrebe za privatnošću. Od 2.995 poginulih najviše ih je stradalo u dvije zgrade WTC-a. Oni koji su preživjeli ni danas ne mogu zaboraviti što su prošli. Gotovo 400 vatrogasaca, bolničara, liječnika i policajaca je poginulo dok su im pokušavali pomoći. Identifikacija žrtava završila je 2005. godine.

Teorije zavjere

Samo šest sati nakon što su se urušili Blizanci rodila se prva teorija zavjere. Tornjevi su srušeni kontroliranom eksplozijom.

Ni dan danas nitko ne može uvjeriti teoretičare zavjere da su se tornjevi, koji su građeni kako bi izdržali udar putničkog aviona, urušili zbog udara aviona i požara koji je uslijedio.

Jedno od pitanja koje je zaintrigiralo teoretičare je kako su neki ljudi uspjeli sići s katova iznad udara aviona na katove ispod prije samog urušavanja. Mnogi od njih, kao i preživjeli i vatrogasci, čuli su niz eksplozija. Druga zagonetka je kako građevinarima koji su radili zgrade nije palo na pamet da će avion, koji bi eventualno udario u neboder, biti pun goriva.

Blizanci razneseni supertermitom?

Fizičar Steven E. Jones sa sveučilišta Brigham, arhitekt Richard Gage, softverski inženjer Jim Hoffman i teolog David Ray Griffin uvjereni su da je postojao još jedan faktor - supertermit.

Ostatke te snažne eksplozivne naprave pronašli su u ruševinama Blizanaca. Sami termit može se naći u svakodnevnim stvarima kao što su čelične konstrukcije ili temeljna boja, ali supertermit je vrsta koja je modificirana da može reagirati na nižim temperaturama, a dostupna je vjerojatno samo vojsci. U sastavu je otkrivena i nepoznata organska tvar koja bi mogla biti nanotehnološki proizvod zbog čega su ga prozvali nanotermit. Urednik Open Chemical Physics Journala, koji je objavio Jonesov tekst 'Aktivni termitski materijal otkriven u prašini od katastrofe WTC-a 11. rujna', dao je ostavku nedugo nakon objavljivanja članka.

Jones nije upirao prstom u krivca, ali je napomenuo da su službe održavanja intenzivnije radile na tornjevima danima prije napada.

Time je aludirao da su oni vjerojatno postavili eksploziv. Tvrdio je i kako požar 'normalnog' aviona ne bi dosegao toliku temperaturu da se rastopi čelična konstrukcija.

Foto: REUTERS/PISXELL

Kako je požar srušio zgradu?

Službena objašnjenja nisu uvjerila ni struku ni laike. Nakon urušavanja Blizanaca srušila se i susjedna zgrada WTC 7 od 47 katova za samo 6,6 sekundi. U nju nije udario zrakoplov, a službeni uzrok je požar.

Američki institut arhitekata prikupio je 1000 potpisa svojih kolega stručnjaka. Traže novu istragu jer ih nitko ne može uvjeriti da se 200 tisuća tona čelika tako brzo uspjelo dezintegrirati i pasti na zemlju.

Ni u Pentagon nije udario avion, već raketa?

Zrakoplov s promjerom krila od 37 metara, koji je udario u Pentagon, ostavio je rupu od samo pet metara. Kako? Nadalje, nevjerojatno je povjerovati da su piloti početnici uspjeli manevrirati golemom letjelicom tako lako.

Najveći zagovornik teorije da u Pentagon nije udario Boeing već raketa je Jim Hoffman, a francuski novinar i politički aktivist Thierry Meyssan napisao je na tu temu knjigu pod nazivom '9/11: Velika laž'.

Za tijela koja su pronađena u Pentagonu tvrde da su naknadno postavljena, a pozivi iz aviona lažirani. Zbog velikog interesa javnosti i temeljem Zakona o slobodi informacija, američke vlasti morale su 2006. godine prikazati snimke nadzornih kamera iz Pentagona i obližnjih zgrada. Nitko od prisutnih medija nije jasno vidio avion kako udara u Pentagon. Prenijeli su da su vidjeli bijelu grudu, bijeli udar i tanku bijelu mrlju. Službeno objašnjenje ponudio je profesor građevinarstva Mete Sozen sa Sveučilišta Purdue u Indiani.

U trenutku udara, jedno krilo aviona udarilo je u tlo, a drugo u nosive stupove, zato je rupa bila tako mala. Šteta je dodatno umanjena jer je to krilo Pentagona nedavno renovirano.

Tornjeve srušili projektili s hologramima?

Teorija koju zastupaju Nico Haupt, David Shayler i bivši glavni ekonomist za vrijeme Busheve administracije Morgan Reynolds, toliko je tabu da se ni veterani Pokreta istine 9/11 ne usude pričati o njoj, a mnogi su je i maknuli sa svojih portala.

U Blizance nisu udarili avioni već projektili oko kojih su bili hologrami kako bi djelovali kao avioni. Svoje dokaze zasnivaju na jedinim amaterskim snimkama udara.

- Gledajte snimku djelić po djelić i vidjet ćete golemi projektil u obliku cigare kako udara u tornjeve - tvrdi Reynolds.

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Let 93 srušili su američki vojni zrakoplovi?

Jedini avion koji nije taj dan udario u metu bio je Let 93. Putnici su čuli što se dogodilo Blizancima i Pentagonu i slutili su kakva im je sudbina. Suprotstavili su se teroristima i srušili avion u polje.

Međutim, jedna od najpopularnijih teorija zavjere tvrdi kako je taj avion srušila američka vojska. David Ray Griffin i Alex Jones tvrde kako su veliki dijelovi aviona, uključujući i motor, pali kilometrima dalje od mjesta nesreće, što nije uobičajeno za 'normalnu zrakoplovnu nesreću'. Logično objašnjenje je da je zrakoplov pogodio projektil, a razlog to što su putnici otkrili koja im je sudbina. Svjedoci su vidjeli mali avion iznad putničkog prije pada. Dok zagovornici teorije vjeruju da je upravo taj avion srušio Let 93, FBI tvrdi da je to bio poslovni avion Dassault Falcon kojega su tražili da se spusti niže i nadgleda udar.

Da nije CIA?

Pitanja na koje je možda bolje ne doznati odgovor su tko i zašto?

Najčešći odgovor je čelni ljudi CIA-e i Mossada kako bi Amerikancima dali povoda za intervenciju u Afganistanu i Iraku.

Drugo objašnjenje je da su Amerikanci bili pred financijskim kolapsom prije napada, teroristički napad bio im je idealno opravdanje za krah.

Činjenica da zračna obrana nije reagirala iako je trebala srušiti avione prije udara ide u prilog teorijama da iza svega stoji sama Amerika.

U ruševinama Blizanaca i WTC 7 nestali su brojni dokumenti tajnih i državnih službi, ali i banke JP Morgan. Od 950 milijuna u zlatnim polugama pronađeno je samo 230 milijuna.

Zakupac nebodera okoristio se terorističkim napadom

Samo šest tjedana prije napada, nebodere WTC-a zakupio je Larry Silverstein. Policom osiguranja zaštitio je nebodere i od terorističkog napada. Samo u tom slučaju mogao se osloboditi obveza 99-godišnjeg najma. Silverstein je nakon napada i postignutog dogovora s osiguravateljem bio 'teži' za 4,5 milijarde dolara.

Također, očekivano, vrijednost dionica United Airlinesa i American Airlinesa pala je nakon napada, a nekoliko dana prije zabilježena je neobično velika trgovina tim dionicama.

Bin Ladenovo tijelo smrznuli?

Godinama nakon terorističkog napada, svijet je strepio od Osame bin Ladena. A onda su Amerikanci krenuli u brzu akciju.

Nakon što ga godinama nisu mogli pronaći, jer se nije služio modernom tehnologijom, otkrili su njegovo skrovište u Abbottabadu.

U kratkoj akciji 2. svibnja 2011. godine ubili su najtraženijeg čovjeka svijeta, a odmah su krenule teorije zavjere. Jedni tvrde da je odavno mrtav, a drugi da je još živ. Washington je zabranio da se objavljuje slika tijela kako se ne bi dodatno isprovocirali ekstremisti. Ipak, nedugo zatim u nekim medijima osvanula je fotografija za koju se ubrzo otkrilo da je lažna.

Pakistanci su nakon akcije ušli u kuću u kojoj je ubijen i nisu pronašli nikakve dokaze o smrti. Međutim, Al Qaida je potvrdila smrt vođe. Associated Press i Judicial Watch tražili su od američke vlade da im pokaže fotografije i video Bin Ladenovog ubojstva, ali ni dan danas nisu dobili odgovor. Bin Ladenovo tijelo odmah su bacili u more, na nepoznatu lokaciju.

Prije toga analizirali su DNK. Naime, prema islamu tijelo mora biti pokopano u roku od 24 sata, a odlučili su se za more kako njegov grob ne bi postao atrakcija. Ipak, Amerikanci nisu uvijek poštivali islamske običaje. Tijela Udaja i Kusaja, sinova Sadama Huseina, bila su izložena 11 dana prije pokopa. Zašto su se sada odlučili pridržavati, nije jasno. Američki radio voditelj Alex Jones tvrdi kako mu je neimenovani američki političar rekao da je Bin Laden umro još 2001.

Tijelo su smrznuli kako bi ga kasnije iskoristili u propagandne svrhe.

Razotkrili smo najčešće teorije zavjere

Niz teorija zavjera glavne 'krivce' za napade vidi u vladi, a svoje tvrdnje pokušavaju obraniti i dalje.

Express je razotkrio najčešće teorije zavjere.

MASOVNA UNIŠTENJA I ŠTETA

Tvrdnje: S obzirom kako je jedan avion pogodio razinu nebodera od 94 do 98 kata, a drugi dio od 78 do 84 kata, s ukupno 110 katova, mnogi smatraju kako nije moguće da oštećenja u tolikoj mjeri obuhvate i 80-ak katova ispod. Zato će teoretičari zavjera tvrditi kako su ostali katovi bili napunjeni eksplozivom koji je eksplodirao u trenutku kada su se zabili avioni.

Činjenica: Velika studija izrađena 2005. godine koju je proveo National Institute of Standards and Technology (NIST) pokazala je kako su krhotine presjekle komunalnu osovinu jezgre sjevernog nebodera i tako zapravo stvorile neku vrstu cjevovoda za gorivo zrakoplova koje se zapalilo i uništilo cijelu zgradu. Njegov put kroz otvor za dizala bilo je nemoguće zaustaviti pa je na takav način moglo uništiti cijelu zgradu.

'OTOPLJENI' ČELIK

Tvrdnja: Stranica AttackOnAmerica.net. tvrdi kako tako uzrokovana vatra ne može biti dovoljna da rastopi čelik.

Činjenica: Gorivo iz zrakoplova gori između 420 i 800 stupnjeva Celzijusa, što ipak nije dovoljno da bi se otpio čelik, koji tu fazu dostiže na oko 1500 stupnjeva. No stručnjaci će reći kako za urušavanje tornjeva nije bilo potrebno otopiti čelik, već samo utjecati na njegovu strukturu, i oslabiti ju, što se odgađa i pri puno manjoj temperaturi na oko 500 stupnjeva. Dodaju kako nije samo gorivo bilo razlog požara, već i ostali materijal u zgradi, poput tepiha, zastora, namještaja i papira, koji su zapravo bili pogodno tlo za širenje velike vatrene erupcije.

PRAŠINA

Tvrdnje: Prilikom napada, i u njemu izazvanih oštećenja i urušavanja, dijelovi nebodera i okolice bili su prikriveni velikim oblakom prašine, za koju će teoretičari zavjera reći kako nije moguće da nastane samo urušavanjem, već od eksplozija, sličnima onima u kojima se planirano ruše zgrade.

Činjenica: Stručnjaci objašnjavaju kako domino efekt urušavanja kata po kat, kojeg nazivaju "slaganje palačinki", ne zahtjeva nikakvu eksploziju. Kao i većina ostalih zgrada tako su i ti neboderi sadržavali veliku količinu zraka. Kada su se urušeni katovi počeli 'slagati' jedan po drugome izbacili su ogromnu količinu energije, pa tako i ogromne količine betonske prašine kroz prozore, tj. bilo kakve otvore.

SEIZMIČKA PREVIRANJA

Tvrdnja: Mjerenja seizmografa sa Sveučilišta Columbia Lamont-Doherty Earth Observatory u Palisadesu pokazala su kako su najveći udari zabilježeni na početku urušavanja, prije nego su goleme strukture dotakle tlo. Alex Jones, jedan od najpoznatijih teoretičara zavjera, sada isključen i zabranjen na društvenim mrežama tvrdi kako je to čvrst dokaz da su tornjeve srušile masivne eksplozije.

Činjenica: Znanstvenici naglašavaju kako ne postoji znanstvena baza za zaključak da su nebodere srušile eksplozije, a takvo tumačenje seizmičkih podataka nazivaju "kategorički netočnim i izvučenim iz konteksta".

RUŠENJE WTC 7

Tvrdnja: Sedam sati nakon urušavanja 'blizanaca' srušio se i neboder WTC 7 sa 47 katova. Stranica 911review.org navodi tvrdnju kako "video snimke pokazuju da do tog urušavanja nije došlo nakon požara već da je riječ o kontroliranom rušenju".

Zgrada je to koju je zahvatio požar nakon krhotina koje su padale sa obližnjih 'blizanaca', a urušila se nakon požara koji je bjesnio satima.

Činjenica: Mnogi teoretičari zavjera ukazuju na preliminarno izvješće iz 2002. godine koje je zaključili kako je oštećenje na WTC 7 prije urušavanja bilo manje. No nakon godina istraživanja i niza prikupljenih dokaza istraživanje NIST-a pokazuje kako su krhotine puno više oštetite neboder nego što se u početku mislilo. "Trećinu vanjske površine zgrade od središta do dna, gotovo 10 katova, i oko 25 posto u dubinu, zahvatile su krhotine", reći će vođa istraživačkog tima iz NIST-a Shyam Sunder. Smatraju kako je kombinacija intenzivnog požara i niza strukturalnog oštećenja zgrade potaknula njezino urušavanje, i da je to primjer "progresivnog urušavanja", procesa u kojem rušenje dijelova strukture automatski uzrokuje naprezanje koje dovodi od urušavanja cijele zgrade. Tome je pomogla i kako će reći, neobična struktura i dizajn zgrade pa je poput domino efekta, oštećenje jednog dijela, jednog kata, dovelo do vertikalne progresije urušavanja čitave strukture. Još se dva faktora koja su mogla doprinijeti ovom urušavanju istražuju a to su nosači na petom i sedmom katu i požara koji je gorio sedam sati. Zbog nemogućnosti vatrogasaca da reagiraju, požar potaknut i nizom spremnika goriva kojeg su mnogi stanari koristili za napajanje generatora za slučaj nužde, uništio je zgradu. Upravo ti faktori zajedno bili su dovoljni da pokrenu urušavanje koje se poput domino efekta nije moglo zaustaviti.