HTZ: Hrvatsku je samo u rujnu posjetilo 2,6 milijuna turista

Hrvatsku je u rujnu posjetilo 2,6 milijuna turista ili tri posto više nego u istom lanjskom mjesecu, a za isti postotak rasla su i noćenja, na 14,3 milijuna, dok je u prvih devet mjeseci broj turista porastao na 20,1 milijun, a noćenja na 104,9 milijuna, izvijestila je u petak Hrvatska turistička zajednica (HTZ).

Dolasci turista u prvih devet mjeseci ove godine za dva posto su veći nego u istom lanjskom razdoblju, a noćenja za jedan posto, prenosi HTZ podatke iz sustava eVisitor koji sadrži turistički promet u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew). Na Jadranu je ostvarena većina noćenja, 100,5 milijuna, što je rast od jedan posto u odnosu na lani, dok je na kontinentu uključujući Zagreb ostvareno 4,4 milijuna noćenja, također jedan posto više.

Samo u rujnu, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Češke, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Nijemci su prvi i u devet mjeseci, a slijede turisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Mađarske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Među županijama, najviše noćenja i u rujnu i u devet mjeseci bilo je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, dok su po destinacijama među najposjećenijima i dalje Dubrovnik, Rovinj i Split.

"Odličnim turističkim rezultatima u rujnu nastavlja se pozitivan trend u kojem sve veći dio turističkog prometa ostvarujemo izvan glavnih ljetnih mjeseci. Iza nas je devet mjeseci u kojima smo se suočavali s brojnim izazovima, no pravodobnim pripremama i zajedničkim radom cijelog turističkog sektora uspjeli smo na njih odgovoriti i ostvariti ove rezultate", komentirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Istaknuo je i dobre pokazatelje u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu te prihodima od stranih turista koji su u prvih šest mjeseci porasli pet posto u odnosu na isto vrijeme prošle godine, dodajući da raste i vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu.

Ta vrijednost za prvih devet mjeseci veća je za gotovo 18 posto, a broj izdanih računa veći je za šest posto.

"To sve potvrđuje smjer u kojem razvijamo hrvatski turizam - prema većoj vrijednosti, kvaliteti i ravnomjernijoj aktivnosti tijekom cijele godine. Pred nama je završetak godine, a uz adventska i brojna druga događanja diljem Hrvatske vjerujemo da ćemo pozitivan trend nastaviti i dalje te uspješno zaključiti cijelu godinu", rekao je Glavina.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić ističe pak da rezultati u dosadašnjem dijelu 2026. potvrđuju da se i struktura turističke potražnje postupno mijenja "u smjeru koji želimo".

"Posebno veseli kontinuitet pozitivnih trendova u rujnu, što potvrđuje da se interes za Hrvatsku sve više proteže izvan glavnih ljetnih mjeseci. Dobre rezultate vidimo na našim ključnim emitivnim tržištima, ali i kroz sve veću raznolikost potražnje, pri čemu dodatni prostor za rast vidimo na udaljenim tržištima i u segmentima veće dodane vrijednosti. To je ujedno rezultat sustavnog rada na promociji i pozicioniranju Hrvatske na globalnom tržištu, ali i još kvalitetnije suradnje HTZ-a sa strateškim partnerima, među kojima su turoperatori, aviokompanije i drugi prijevoznici", poručio je Staničić.