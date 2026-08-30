Na španjolskom otoku prosvjedi protiv turista: 'Užas! Pretvorili smo se u reklamu za pivo'

Ulice grada Palme na španjolskom otoku Mallorci u subotu su ponovno bile poprište prosvjeda protiv prekomjernog turizma, na kojem su građani i ekološke udruge zatražili od vlasti mjere za smanjenje broja turista i poboljšanje kvalitete života stanovnika.

„Ne trebaju nam više studije, prijedlozi i priče. Vlasti imaju vrlo moćne alate za rješavanje ovog ozbiljnog problema“, izjavila je Tonina Siquier, potpredsjednica ekološke skupine GOB, u obraćanju medijima s tog otoka u Sredozemnom moru.

"Prekomjerni turizam više ne možemo podnijeti“, poručila je.

Na Mallorci, otoku s oko 970.000 stanovnika, u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je gotovo 1,87 milijuna turističkih dolazaka.

Prosvjed je počeo na trgu Plaza de España, a sudionici su se potom rasporedili u skupine od 20 do 30 ljudi duž pješačkih ulica u centru Palme. Na pojedinim su se mjestima okupljali i sjedili na ulici.

Siquier je kazala da četiri prosvjeda održana ovog ljeta na Mallorci pokazuju "bijes ljudi zbog vrlo ozbiljnog problema“.

Prije mjesec dana tisuće ljudi prosvjedovale su u glavnom gradu Balearskih otoka tražeći smanjenje broja turista na otoku, za koji prosvjednici tvrde da „više nema mjesta za turiste“. Policija je tada procijenila da je na prosvjedu sudjelovalo oko 25.000 ljudi, dok su organizatori govorili o 70.000 sudionika.

Sudionici subotnjeg prosvjeda ispunjavali su letak pod naslovom „Kakvu Mallorcu želimo?“, u koji su upisivali svoje prijedloge. Organizatori ih namjeravaju predati predsjednici regionalne vlade Balearskih otoka Margi Prohens kada ona primi predstavnike udruga, koje su zatražile sastanak.

Carles, jedan od sudionika, požalio se da se više ne može normalno kretati Palmom ni ostatkom otoka. Posebno je kritizirao cijene koje smatra "nečuvenima“.

Slično razmišlja i Inma, koja je ocijenila da se Mallorca pretvorila u "reklamu za pivo“.

„Ljudi dolaze kao da je ovo destinacija za influencere i zabavni park, a zapravo je ovo dom mnogih ljudi“, rekla je.

Prosvjednica Angelina, žena u sedamdesetim godinama, na prosvjed je stigla sa suprugom, noseći transparent s natpisom "Ovdje su ogorčeni domoroci“.

Foto: Clara Margais/DPA

„Mallorca više nije Mallorca kakvu smo poznavali. Svi smo je prostituirali i dopustili da iskorištavaju našu zemlju kako bi se nekolicina njih pretjerano obogatila“, rekla je.

Dodala je da stanovnici Mallorce, kao i doseljenici iz drugih dijelova Španjolske, više nemaju kvalitetu života kakvu su imali prije.

„Nema stanovanja po pristupačnim cijenama, naša djeca ovdje nemaju budućnost, a prirodni resursi su ograničeni i pretjerano se rasipaju“, kazala je.

Albert, volonter udruge GOB, rekao je da unatoč dobroj plaći i obitelji s dvoje djece više ne odlazi u restorane jer su cijene "previsoke“.

Prosvjednici su upozorili i na slučajeve obitelji koje se zbog nemogućnosti plaćanja kredita ili najma sele u kamp-prikolice.