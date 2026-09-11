Gdje su turisti najviše spavali? U kolovozu 31,3 milijun noćenja

U komercijalnom smještaju u kolovozu je ostvareno gotovo 27 milijuna turističkih noćenja, što je slično kao u istom mjesecu lani, dok je u nekomercijalnom smještaju bilo registriranih 3,6 milijuna noćenja ili 2 posto više, a u nautici 794,4 tisuće ili 2 posto manje, podaci su HTZ-a iz sustava eVisitor.

Ukupno je u svim tim kategorijama smještaja u kolovozu bilo 31,3 milijuna noćenja ili 0,5 posto više nego u lanjskom kolovozu, a ostvarili su ih oko 5 milijuna turista ili 2,1 posto više, pokazuju podaci na webu HTZ-a (Hrvatske turističke zajednice).

Među komercijalnim smještajem najviše je noćenja u kolovozu, 13 milijuna, ostvareno u objektima u domaćinstvu, nešto manje nego u kolovozu prošle godine, dok je turista u te objekte došlo 2,1 milijun ili 1,6 posto više.

Noćenja slično kao lani u kolovozu je bilo i u kampovima, oko 6,2 milijuna, koje je ostvarilo 890,2 tisuće kampista, što je pad za otprilike 0,5 posto. Hoteli su na trećem mjestu s gotovo 5,3 milijuna noćenja ili 2 posto više nego u lanjskom kolovozu, a došlo im je i 3,7 posto više turista ili 1,2 milijuna.

U smještaje na OPG-ove u kolovozu je došlo oko 5,6 posto manje ili 13 tisuća turista, ali su ostvarili slično noćenja kao lani, gotovo 60 tisuća.

Velik broj noćenja, 2,27 milijuna ili 3,3 posto više u kolovozu je ostvaren u segmentu "ostali ugostiteljski objekti za smještaj", a u taj je smještaj ukupno došlo i 5,2 posto više turista tj. njih 509 tisuća.

Noćenja u osam mjeseci više u hotelima

Podaci HTZ-a za osam mjeseci ove godine pokazuju da je ukupno, i komercijalnih i nekomercijalnih noćenja, bilo 90,5 milijuna ili 0,5 posto više nego prošle godine u istom razdoblju, a turista je u sve smještaje došlo 17,4 milijuna ili 1,4 posto više.

Komercijalni smještaj je u osam mjeseci ove godine biralo 16,6 milijuna ili 1,4 posto više turista nego u isto vrijeme lani, a broj noćenja je porastao 0,5 posto, na 78,6 milijuna.

Po vrstama tog smještaja, objekti u domaćinstvu su primili najviše turista, 6,1 milijun ili 0,7 posto više nego u lanjskih osam mjeseci, a u tim je objektima ostvareno i najviše noćenja, gotovo 34 milijuna ili slično kao u godini prije.

Slijede hoteli sa 20 milijuna noćenja i nešto više od 5,8 milijuna turista, što su porasti od 2,7 odnosno 2 posto, dok su kampovi treći sa 17,6 milijuna noćenja i 2,8 milijuna dolazaka, čime su gotovo na razini rezultata iz lanjskih osam mjeseci.

U "ostale ugostiteljske objekte za smještaj" komercijalno je (s plaćanjem po noćenju) došlo ukupno 1,7 milijuna turista, ostvarivši 6,8 milijuna noćenja, što su plusevi od 3,2 i 2,2 posto u odnosu na prošlu godinu.

Nekomercijalni smještaj (bez plaćanja po noćenja) je registrirano u prvih osam mjeseci ove godine zabilježio 433,7 tisuće dolazaka turista ili 2,7 posto više nego lani u istom razdoblju, kao i 1,1 posto više noćenja ili 9,2 milijuna.

U nautici turističkih dolazaka je u osam mjeseci bilo gotovo 409 tisuća ili 0,8 posto manje, a noćenja slično kao lani, oko 2,6 milijuna.