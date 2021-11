Hrvatska turistička zajednica tuži Britanca s hrvatskom adresom, Paula Bradburyja, za kršenje ugleda. U ponedjeljak je održana prva rasprava, a od njega traže 50.000 kuna.

- Jedan portal me pitao da usporedim kampanju Hrvatske turističke zajednice za vrijeme pandemije s drugim zemljama, konkretno Grčkom. Ja sam to i napravio i obrazložio. Istaknuo sam nekoliko problema oko 'corona free' kampanje. Točnije, napisao sam u odgovoru da je Grčka izašla sa snažnom porukom i jasnim planom, a istovremeno kad pogledate strane medije, vidite da Hrvatska šalje jako loše poruke. Kad je objavljeno da Hrvatska otvara granice za 10 zemalja, to je automatski bila poruka svim ostalim zemljama da nisu dobrodošli. Irish Times je pisao o tome da njihovi državljani ne mogu doći u Hrvatsku, što nije istina, ali hrvatska je vlada stvorila tu konfuziju - kaže Bradbury.

On je u Hrvatsku došao kao turist, kupio je kuću na Jelsi, tamo se i zaljubio i oženio. Tamo je osnovao i portal Total Croatia News preko kojeg promovira turizam stranim državljanima, a kako je engleski jedan od najraširenijih jezika, stranci koji dolaze u Hrvatsku često traže savjete i preporuke upravo kod njega. Osim što promovira sve ono što je dobro, upozorava i na ono što smatra greškama Hrvatske turističke zajednice. Uz kritiku koju je iznio, javio se i Irish Timesu kad su napisali netočnu informaciju da njihovi državljani ne mogu ući u Hrvatsku. Članak je ispravljen u roku sat vremena nakon njegove intervencije.

- Suludo je jer je taj članak s mojom izjavom i dalje na internetu, koliko znam HTZ nije od tog portala tražio ni demantij niti su tužili novinara ili taj portal. Samo mene - govori nam Bradbury i dodaje: - Nikad nisam mislio da je ovo moguće, da će me netko tužiti zbog mog argumentiranog mišljenja u kojem nisam nikoga uvrijedio. Suludo.

Njegova odvjetnica, Vanja Jurić, kaže da se radi o školskom primjeru SLAAP tužbe. Ministarstvo kulture i medija SLAAP tužbe definira kao strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja, odnosno postupke pokrenute od strane moćnih pojedinaca u društvu usmjerenih zastrašivanju i utišavanju kritičkih glasova u društvu u pitanjima od javnog interesa koja su protivna interesima tužitelja.

- Tužba je očito potpuno neosnovana i mislim da je to jasno svakome tko se, makar minimalno, bavio temama slobode izražavanja. To je pokušaj zastrašivanja čovjeka koji se intenzivno i vrlo uspješno bavi turizmom, koji je iznio stav o postupcima HTZ-a. Zato smo uvjereni da se radi o školskom primjeru tzv. SLAPP tužbe. Paul Bradbury je, odgovarajući na pitanje novinarke portala Index.hr, pristojno i obrazloženo problematizirao marketinšku strategiju Hrvatske turističke zajednice, odnosno postupke jednog tijela javne vlasti. Mislim da nema nikakve dileme da je to pravo svakog pripadnika javnosti i svakog medija - rekla je Jurić.

Obranu temelje na tome da HTZ ne može dokazati da je Bradbury učinio nešto protuzakonito, jer iskazivanjem svog mišljenja, tvrdi, nije prekršio nijedan zakon.

- Paul će se primarno braniti dokazivanjem da nisu ispunjene osnovne pretpostavke koje zakon propisuje, u slučajevima tužbi radi naknade štete. Tužitelj, na primjer, nije i neće moći dokazati da je Paul učinio nešto protupravno, s obzirom da je, u pravnoj teoriji i sudskoj praksi, posve jasno da davanjem svoje izjave, nije povrijedio nijedan zakon, nego je koristio svoje ustavno pravo na slobodu izražavanja, odnosno na iznošenje mišljenja o radu i postupcima tijela javne vlasti - kaže odvjetnica.

Bradbury je izjavu koju HTZ smatra spornom dao 12. lipnja 2020. godine, a tužbu je na kućnu adresu dobio u listopadu iste godine. No prvo ročište je bilo tek u ponedjeljak, 22. studenog 2021. jer je odvjetničko društvo koje zastupa HTZ dva puta odgađalo.

- Paulu u postupku nisu povrijeđena prava niti očekujem da će biti, zato smo, uostalom, tu mi odvjetnici. Ipak, nekoliko ročišta je do sada bilo neosnovano odgođeno, na zahtjev HTZ-a, što se može tretirati kao odugovlačenje postupka koje tuženicima, u ovoj vrsti postupaka, svakako ne ide u prilog - zaključuje Jurić.

Bradbury je raspravu htio i snimati kako bi ju prenio na svom portalu, no zahtjev je odbijen.

- Prvo ročište je trebalo biti 3. svibnja, ali su tražili odgodu s objašnjenjem da je njihov odvjetnik slučajno dogovorio nešto drugo u to vrijeme. Tad je odgođena na 31. svibnja. Par dana ranije, 26. svibnja, poslao sam zahtjev za medijskim praćenjem rasprave, no odbijeno mu je uz objašnjenje da je njihov odvjetnik opet slučajno dogovorio nešto drugo u istom terminu pa se rasprava odgađa za ovaj ponedjeljak. Sutkinja im nije dopustila da ponovno odgode pa je rasprava održana. Imali su i tri mjeseca da daju dodatne dokaze da sam naštetio ugledu HTZ - a, što nisu napravili. Njihov odvjetnik je došao na ročište s tri registratora dokaza, ali ih je sutkinja odbila jer su probili rok, a i svi ti 'dokazi' nemaju veze s izjavom zbog koje me tuže - objašnjava Bradbury.

Uvjeren je da je tužba dignuta isključivo zbog ega.

- Danas su mi rekli da će povući tužbu ako se ispričam. Za što? Neću se ispričavati za argumentirano iznošenje mišljenja temeljeno na činjenicama i za to što sam spriječio da strani medij širi informaciju koja je netočna i negativno utječe na hrvatski turizam. Nisam napravio ništa loše, ovo sve rade samo zbog ega jer ih nekad kritiziram - zaključuje.

Ovo nije jedina tužba HTZ-a protiv Bradburyja. Naime, nakon ove tužbe stigla je i ona zbog toga što se poigrao s njihovim sloganom 'Croatia full of life' i napisao 'Croatia full of uhljebs'. I za to traže 50.000 kuna, iako u toj satiričnoj montaži nije ni spomenuo HTZ.

Kontaktirali smo Hrvatsku turističku zajednicu s upitom što je po njima sporno u izjavama koje je Bradbury dao.

- S obzirom da je sudski postupak u tijeku, u ovome trenutku nismo u mogućnosti navoditi detalje istog. Međutim, podsjećamo da je riječ o dva postupka, jednom koji se vodi zbog povrede ugleda HTZ-a iznošenjem netočnih i neistinitih navoda u članku, dok se drugi postupak vodi zbog povrede ugleda HTZ-a neovlaštenim i nezakonitim korištenjem službenog znaka hrvatskog turizma koji HTZ i sustav turističkih zajednicama koristi u promociji hrvatskog turizma, a koji je dodatno zaštićen prema propisima o zaštiti intelektualnog vlasništva i registriran kao žig pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske - kažu iz HTZ - a i dodaju da nisu trebali pitati Turističko vijeće za dozvolu da dignu tužbe, ali da se na sjednicama o tome raspravljalo i ne mogu nam dostaviti zapisnike.

- Vezano za samu tužbu, istu je pokrenula Hrvatska turistička zajednica koju, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zastupa direktor koji je ujedno jedina zakonski ovlaštena osoba za zastupanje. Iako vaš navod da se sudske tužbe moraju razmatrati na Turističkom vijeću nije točan, sjednice vijeća na kojima se raspravljalo o ovoj temi zapravo su dio postupka koji je u tijeku te iz navedenog razloga nismo u mogućnosti dostaviti traženi materijal.

Kontaktirali smo i ministricu turizma i sporta Nikolinu Brnjac, koja je ujedno i predsjednica Turističkog vijeća.

- Predsjednici Turističkog vijeća u predmetnom pitanju ništa nije poslano na odobrenje te vas molimo da se za sve informacije obratite Hrvatskoj turističkoj zajednici - kažu iz ministarstva.