'Huligani iz Splita vjerojatno se opuštaju uz srpske folk-hitove'

Ivan Ćelić, HDZ-ov saborski zastupnik iz Metkovića, osudio je napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu.

- Huligani koji su fizički napali vaterpoliste Crvene zvezde na splitskoj Rivi vjerojatno se vole opustiti uz zvuke srpskih folk-hitova. Oni su sramota Dalmacije i Hrvatske, zaslužuju osudu i strogo kažnjavanje - objavio je Ćelić na Twitteru.

Podsjetimo, oko 13.30 sati trojica vaterpolista beogradske Crvene zvezde u trenirkama s klupskim obilježjima krenuli su prošetati splitskom rivom. Tamo su ih presrela petorica mladića kojima su očito zasmetala obilježja nekadašnjeg velikog rivala pa su ih napali. Dvojica su se spasili bijegom, a treći je nakon nekoliko primijenih udaraca sam skočio u more.

Iz splitske policije su nam potvrdili kako imaju osiguranje gostujućih momčadi pa tako i hotel u kojem su odsjeli vaterpolisti Crvene Zvezde, kao što je slučaj u svim situacijama kada postoji procjena 'visokog rizika'. Također osiguravaju, na zahtjev vodstva kluba, i organizirane izlaske. U ovom slučaju međutim nije bilo službenog upita u tom smjeru već su mladići samostalno odlučili prošetati gradom.

Inače, od očevidaca i prolaznika doznajemo kako je konobar u kafiću na Rivi, gdje su igrači sjeli, odmah upozorio mladiće da bi bilo bolje da skinu trenirke s obilježjima kluba... Komentirali su nam i kako se činilo da vaterpolisti na neki način "provociraju", navodno su već u nekoliko navrata slično postupali jer su smatrali kako ih se nitko neće usuditi napasti.

Službeno, iz splitske policije nam nisu mogli potvrditi čak niti jesu li mladići imali sportsku odjeću kluba, Crvene Zvezde. Navodno postoje kontradiktorna svjedočenja, navodno su imali neke jakne preko dresova... To će utvrditi istraga, a splitska policija se dala na posao: provjeravaju potencijalne svjedoke, uzeli su izjave napadnutih mladića te će izuzeti sve snimke s nadzornih kamera kojih na Rivi i po središtu grada ima poprilično. Nakon toga bi vjerojatno mogli doći do identiteta napadača, ali i razjasniti sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog huliganskog ispada.

Bukić: Ne smijemo podcijeniti što se dogodilo

- Ispred Hrvatskog vaterpolskog saveza te u svoje osobno ime najoštrije osuđujem izgred koji se dogodio na splitskoj rivi, a u kojem su napadnuti vaterpolisti Crvene Zvezde. Svaki čin nasilja u potpusnosti osuđujem te je apsolutno neprihvatljiv prema bilo kome, bilo kada i bilo gdje na ovome svijetu. U Regionalnoj vaterpolskoj ligi, u 11 sezona koliko se odvija ovo natjecanje, nikada nismo zabilježili niti jedan incident, napad na sportaše ili stručni stožer. Današnji napad se dogodio van mogućnosti utjecaja ili bilo kakve ovlasti tijela ovog natjecanja, budući da je do napada došlo na javnom prostoru gradskog trga, daleko od sportskog borilišta te u slobodno vrijeme sportaša. Ono čemu se iskreno i duboko nadam jest da ovaj izgred neće utjecati na dosad iznimno korektne odnose svih sudionika Regionalne lige, klubova i Saveza, kao i na sam projekt zajedničkog natjecanja koji se dosad pokazao vrlo uspješnim za sve njegove dionike. S druge strane, ovo što se dogodilo ne smijemo podcijeniti te nas obvezuje da pokušamo učiniti sve što je moguće pa i više od toga kako bi uložili dodatan trud te osigurali da se ovakvo što više nikada i nigdje ne ponovi - izjavio je izvršni direktor HVS-a Perica Bukić.

