Humanitarni glazbeno-scenski program za fotografkinju Ines

Ines je prava borkinja, inspiracija, snažna žena koju ništa u životu nije pokolebalo, pa tako ni ova nepoznata autoimuna bolest koja ju je pogodila i koju liječnici ne uspijevaju dijagnosticirati već dvije godine. Mnogi slabijeg duha od nje već bi davno poklekli. Ali Ines, koja je svojom umjetnošću obišla Europu od Berlina do Istanbula te svojim novinarskim radom rušila barijere, se ne predaje, rekao nam je jedan od organizatora “Ne daj se, Ines!”.

Humanitarni, glazbeno-scenski program čiji je cilj prikupljanje sredstava za prijeko potrebno liječenje fotografkinje Ines Kotarac. Njezina borba započela je prije dvije godine kada je osjetila da nešto nije uredu s njezinim tijelom. Kako je počela naglo gubiti na težini i bolovi su postajali sve veći odlučila je posavjetovati se s liječnikom. Nakon nekoliko mjesečnog boravka u splitskoj, a zatim i u zagrebačkoj bolnici doktori nisu uspjeli pronaći uzrok.

Kada su je pustili iz bolnice da li su joj listu simptoma koji bi mogli biti znakovi neke autoimune bolesti. Unatoč bolesti njezina ljubav za fotografijom nije zamijenjena odlascima doktorima. Kroz svoj projekt "in and about pain" prenijela je svoje iskustvo, iskustvo drugih pacijenata kao i doktora s boli. Ines nastavlja svoju borbu odlazeći kod Splitske doktorice u Centar za prirodno liječenje "Wings" na terapiju. Trenutno Ines nije sposobna za rad pa tako ni za financiranje vlastitog oporavka.

Humanitarni koncert organiziraju njezini prijatelji, poznanici i zaljubljenici njezine fotografije. Koncert počinje 4.4. u zagrebačkom klubu Močvara u 20 sati, a ulaz se plača 40 kuna. Sva prikupljena sredstva otići će Ines kao pomoć pri njezinom liječenju s nedijagnosticiranom bolešću.

Sve koji nisu u stanju prisustvovati programu, ali su voljni doprinijeti donacijom mogu to učiniti na IBAN Ines Kotarac HR1223600003218557930 pri Zagrebačkoj banci (s naznakom “Ne daj se, Ines” - donacija).

https://www.facebook.com/events/849468141912392/