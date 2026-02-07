Trump se odbija ispričati za šokantni rasistički video Obame

Predsjednik Donald Trump odbio se u petak ispričati nakon što je objavio, a zatim izbrisao rasistički video, piše CNN. Video prikazuje bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu prvu damu Michelle Obamu kao majmune u džungli. Trump je inzistirao da nije vidio posljednje kadrove s uvredljivim sadržajem i okrivljavajući jednog od zaposlenika za pogrešku.

Bijela kuća je ranije, nakon što je video uklonjen, izjavila da ga je jedan od djelatnika objavio greškom. Video je objavljen kasno u četvrtak navečer i ostao je online gotovo 12 sati prije nego što ga je Bijela kuća uklonila usred dvostranačkog negodovanja, uključujući i bliske Trumpove saveznike. Predsjednik je, međutim, u petak navečer inzistirao da je video uklonjen "čim smo saznali za njega".

- Pogledao sam početak. Bilo je u redu - rekao je, misleći na prvi dio videa koji je sadržavao opovrgnute tvrdnje o prijevari u glasačkim strojevima.

- Bila je to vrlo jaka objava u smislu izborne prijevare. Nitko nije znao da je to na kraju. Da su pogledali, vidjeli bi to i vjerojatno bi imali dovoljno pameti da to uklone - rekao je.

Trump je dodao da je nakon što je pogledao prvi dio videa, proslijedio ga je djelatniku, za kojeg je rekao da ga je trebao pogledati do kraja.

- Netko je propustio vrlo mali dio - rekao je.

Ali kada su ga izravno pitali hoće li se ispričati usred poziva Republikanske stranke da to učini, odbio je.

- Ne. Nisam pogriješio - zaključio je.

Kad su ga pritisnuli, Trump je rekao da osuđuje rasistički dio isječka. Kasnije je upitan može li video naštetiti ugledu republikanaca među crnim biračima, predsjednik je rekao ne i branio svoja postignuća.

- Ja sam najmanje rasistički predsjednik kojeg ste imali u dugo vremena - rekao je.

Izjava Bijele kuće u kojoj se okrivljuje zaposlenik uslijedila je nakon ozbiljnih reakcija, uključujući i od republikanskog senatora Tima Scotta, jedinog crnog republikanca u Senatu, koji je objavu nazvao rasističkom i rekao da bi je Trump trebao ukloniti.

- Molim se da je lažno jer je to najrasističkija stvar koju sam vidio izvan ove Bijele kuće. Predsjednik bi to trebao ukloniti - napisao je na X-u republikanac iz Južne Karoline, koji je ujedno i predsjednik senatskog odbora za republikansku kampanju.

Trump i Scott razgovarali su o videu u petak ujutro prije nego što je izbrisan s predsjednikovog feeda, rekao je Trump novinarima. Bijela kuća je ranije branila objavu i umanjila značaj reakcije na video, nazivajući je "lažnim bijesom". No neposredno prije podneva, dužnosnik je rekao CNN-u: "Zaposlenik Bijele kuće greškom je objavio objavu. Objava je uklonjena." Dužnosnik republikanskog Senata rekao je da su republikanski zastupnici nazvali Trumpa kako bi s njim razgovarali o objavi.

Izvori su rekli da je kontroverza Bijelu kuću natjerala u obrambeni položaj, a dužnosnici, savjetnici i saveznici obratili su se zakonodavcima i medijima kako bi pokušali osporiti da je sam Trump igrao bilo kakvu ulogu. Jedan savjetnik Bijele kuće ustvrdio je da "predsjednik nije bio svjestan tog videa i da ga je jako razočarao djelatnik koji ga je objavio". Drugi saveznik pokušao je okriviti određenog pomoćnika.

Izvori upoznati s Trumpovim korištenjem društvenih mreža rekli su da predsjednik često osobno objavljuje na Truth Socialu, posebno kasno navečer i rano ujutro, i često osobno ponovno objavljuje tuđe objave. Tijekom dana, rekli su izvori, često potpisuje objavu inicijalima "DJT" kako bi naznačio da ju je osobno napravio. No, izvori su rekli da pristup imaju i nekoliko bliskih suradnika, uključujući Natalie Harp, koja ponekad tipka objave koje joj se diktiraju, i Dan Scavino, zamjenik šefa kabineta koji je vodio Trumpove račune na društvenim mrežama tijekom njegova prvog mandata.

Mark Burns, dugogodišnji Trumpov saveznik koji je služio kao neformalni duhovni savjetnik, rekao je da je u petak razgovarao s predsjednikom o videu i pozvao ga da otpusti onoga tko ga je objavio.

- Predsjednik mi je jasno dao do znanja da je ovu objavu objavio član osoblja, a ne on. Moja preporuka predsjedniku bila je izravna i čvrsta. Taj član osoblja treba odmah otpustiti, a predsjednik bi trebao javno osuditi ovu akciju - napisao je na X-u.

Obame se nakratko i iznenada pojavljuju pri kraju kratkog videa, koji promiče lažne tvrdnje da su strojevi za glasanje pomogli u krađi izbora 2020., s njihovim licima postavljenim na tijela majmuna. Dok se slike pojavljuju, otprilike jednu sekundu, u pozadini se čuje početak pjesme "The Lion Sleeps Tonight".

Objava, koja podsjeća na rasistički klišej uspoređivanja crnaca s majmunima, izazvala je brze reakcije, uključujući i od nekoliko republikanskih zastupnika koji su imali bliske odnose s Bijelom kućom. Zastupnik republikanaca u Kongresu, Mike Lawler iz New Yorka osudio je objavu na Truth Socialu i pozvao Trumpa da se ispriča.

- Predsjednikova objava je pogrešna i nevjerojatno uvredljiva, bilo namjerna ili pogreška. Treba je odmah izbrisati uz ispriku - napisao je Lawler na X-u.

Još jedan republikanac iz plave države koji bi se mogao suočiti s konkurentnim reizborom, zastupnik Nick LaLota iz New Yorka, također je pozvao Trumpa da izbriše objavu. U minutama prije njegovog uklanjanja, dva bliska saveznika Bijele kuće u Senatu, Pete Ricketts iz Nebraske i Roger Wicker iz Mississippija, javno su pozvali Trumpa da se ispriča, što je znak da su kritike unutar stranke počele lavit.

- Ovo je potpuno neprihvatljivo. Predsjednik bi to trebao ukloniti i ispričati se - napisao je Wicker, koji predsjedava Odborom Senata za oružane snage, na X-u.

Unatoč ogorčenju nekih republikanskih zastupnika, dva vodeća senatska republikanska čelnika, John Thune i John Barrasso, ne komentiraju kontroverzu. Pomoćnici senatora rekli su da će obavijestiti CNN ako odluče odgovoriti. Brisanje objave označilo je naglu promjenu u odnosu na samo nekoliko sati ranije, kada je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila početno negodovanje.

- Ovo je iz internetskog mema koji prikazuje predsjednika Trumpa kao Kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova. Molim vas, prestanite s lažnim ogorčenjem i izvijestite danas o nečemu što je doista važno američkoj javnosti - napisala je Leavitt.

Isječak Obama, koji je umetnut na kraj duljeg videa koji promovira neutemeljene izborne zavjere, čini se da potječe iz videa koji je prošlog listopada podijelio korisnik X s natpisom "Predsjednik Trump: Kralj džungle".

Čini se da je korisnik X koji je objavio taj video isti onaj koji je prvi objavio video koji je Trump podijelio u listopadu, a na kojem se vidi predsjednik s krunom na glavi i borbenim zrakoplovom koji baca ono što se čini kao otpad na prosvjednike na skupu "Bez kraljeva".

Vođa manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, jedini vođa crnačke stranke u Kongresu , oštro je kritizirao Trumpa u videu na Instagramu .

- Je*e*i Donalda Trumpa i njegovo podlo, rasističko i zlonamjerno ponašanje. Ovaj tip je poremećen prostak - rekao je njujorški demokrat.

Bivša potpredsjednica Kamala Harris kritizirala je objašnjenje Bijele kuće i napisala na X-u da "nitko ne vjeruje u ovo zataškavanje iz Bijele kuće, pogotovo jer su izvorno branili tu funkciju". Dodala je da je svima jasno tko je Donald Trump i u što vjeruje.

Rasistički isječak bio je jedan od mnoštva objava koje je Trumpov račun dijelio od četvrtka navečer do ranih jutarnjih sati petka, a mnoge od njih su pojačavale videozapise ili objave drugih koji su hvalili Trumpa i njegov program te napadali demokrate.

U minutama prije dijeljenja videa s Obamama, Trump je također dva puta podijelio osmominutni video u kojem je tvrdio da je Republikanska stranka izvorno osnovana "iz jednog primarnog, ali moralnog razloga, a taj je razlog bio zaustavljanje širenja ropstva".

Druga objava otprilike u to vrijeme sadržavala je isječak s TikTok videa u kojem je muškarac optuživao demokrate da su "anti-crnci". Nekoliko drugih objava koje je Trump podijelio u četvrtak navečer promoviralo je lažne tvrdnje o miješanju u izbore 2020., uključujući jednu koja je, čini se, optuživala državnog tajnika Michigana za nepotpuno unošenje glasačkih listića.

Ovaj incident je najnoviji primjer Trumpovih kritika zbog dijeljenja rasističkog sadržaja na svojim društvenim mrežama. Prošle godine, predsjednik je objavio navodni AI video koji prikazuje Baracka Obamu kako ga uhićuju u Ovalnom uredu. Kasnije prošle godine, Trump i članovi njegove administracije također su podijelili digitalno izmijenjene slike i videozapise vođe manjine u Zastupničkom domu Hakeema Jeffriesa s lažnim brkovima i sombrerom, slike koje je Jeffries javno opisao kao rasističke.

Trump također ima dugu povijest objavljivanja i ponovnog objavljivanja teorija zavjere i drugih lažnih tvrdnji. No, vrlo je neobično da predsjednik ukloni objavu na društvenim mrežama - a još rjeđe da se ispriča ili preuzme odgovornost za objave koje vrijeđaju veliki broj ljudi.

Dok je bio u predsjedničkoj kampanji u listopadu 2015., Trump je retvitao objavu u kojoj je dovodio u pitanje mentalnu sposobnost stanovnika Iowe.

Ta je objava uklonjena nekoliko sati kasnije, a Trump je u izjavi okrivio "mladog pripravnika".

- Mladi pripravnik koji je slučajno retweetao ispričava se - napisao je. .

No Trump je također ponudio uvid u svoju filozofiju društvenih medija,. U kolovozu te godine rekao je za CNN da "rtweeta s razlogom".