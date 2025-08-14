Obavijesti

Hunter Biden tvrdi: Epstein je upoznao Melaniju s Trumpom. Melania: Tužit ću Bidena...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Melania tvrdi da je Trumpa upoznala na zabavi koju je organizirao vlasnik modne agencije. Rekla je i da će Bidena, ako se ne ispriča i ne povuče izjavu tužiti za klevetu i tražiti više od milijardu dolara

Melania Trump zaprijetila je tužbom Hunteru Bidenu, sinu bivšeg američkog predsjednika jer je izjavio kako ju je s Trumpom upoznao  osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, piše Daily Mail. Tužba je "teška" više od milijardu dolara. Melanijini odvjetnici su rekli kako su Bidenove tvrdnje "lažne, omalovažavajuće, klevetničke i zapaljive" te traže od njega da ih povuče te da se ispriča. Također mu prijete tužbom zbog "štete veće od milijardu dolara" te navode da je prva dama SAD-a zbog njegovih izjava pretrpjela "ogromnu financijsku i reputacijsku štetu".

Biden je sve to rekao početkom mjeseca u intervjuu u kojem je kritizirao Trumpa zbog njegove nekadašnje veze s Epsteinom. Biden je u intervjuu rekao: "Epstein je upoznao Melaniju s Trumpom – te su veze vrlo široke i duboke."

Odvjetnici prve dame tvrde da se Biden pritom oslanjao na članak američkog portala Daily Beast koji je kasnije povukao tu priču nakon što je Melanijin pravni tim osporio njegov sadržaj i naslov. 

U profilu časopisa Harper’s Bazaar iz 2016. godine navodi se da su se Melania i Donald Trump upoznali u studenom 1998. na zabavi koju je organizirao vlasnik modne agencije. Melania je rekla da mu tada nije htjela dati svoj broj telefona jer je Trump bio s "pratnjom".

Trump se tada bio odvojio od svoje druge žene Marle Maples, od koje se razveo 1999. Prije nje je bio u braku s Ivanom Trump. Melania i Trump su se vjenčali 2005. godine. 

