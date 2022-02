Gari Kasparov, najbolji svjetski šahist i ruski disident za RTL je govorio o ukrajinskoj krizi. Podsjetimo, Kasparov je i hrvatski državljanin, nakon što je 2014. godine dobio hrvatsku putovnicu, u vrijeme dok je premijer bio Zoran Milanović, koji ga tim povodom tada i primio u posjet.

Govoreći o ukrajinskoj krizi, komentirao je i izjave Milanovića, koji je rekao da se Hrvatska ne bi trebala miješati u probleme u Ukrajini.

- To je za mene vrlo osjetljiva i delikatna stvar, zato što sam oduvijek bio zahvalan predsjedniku Milanoviću, koji je mojoj supruzi i meni dodijelio hrvatsko državljanstvo dok je bio premijer. To nam je bila velika pomoć i ponosan sam što imam hrvatsku putovnicu. Ipak, njegove su mi izjave apsolutno neshvatljive, osobito kad pogledate nedavnu prošlost Hrvatske. Svi znamo što se događa kad se granice ne poštuju i znamo da ruska agresivna politika prema Ukrajini može stvoriti probleme diljem svijeta. Volio bih da to nije rekao, jer to stavlja Hrvatsku u vrlo čudnu situaciju. Zemlja koja je pretrpjela srpsku agresiju, i to uz rusku političku i vojnu pomoć, nije u poziciji zanijekati prava ostalih potencijalnih žrtava ruskog imperijalizma da se obrane - kazao je Kasparov.

Na pitanje što će se dogoditi ako Rusija doista napadne Ukrajinu, Kasparov tvrdi da će to biti tragično jer je anektiranje Krima bilo prvo nasilno mijenjanje granica unutar Europe još od II. svjetskog rata.

- Sada nije riječ samo o Ukrajini. Ako Putin uspije uništiti ukrajinski suverenitet, to će izazvati sukobe diljem svijeta. I bez ikakve sumnje, to moglo dovesti do destabilizacije balkanskog poluotoka, jer kao što znamo, brojni hrvatski susjedi samo čekaju iskru kako bi rasplamsali druge sukobe. Nadajmo se da bi u Ukrajini Putin mogao biti zaustavljen prije nego što bude prekasno. Ako Putin doživi poraz u Ukrajini, to bi moglo spriječiti i Kinu da u bliskoj budućnosti napadne Tajvan - smatra Kasparov.

Dodao je kako vjeruje da je ovo trenutak kada Putina treba shvatiti ozbiljno.

- Lista onoga što Putin nikada ne bi napravio jako dugačka. Slušamo to gotovo dva desetljeća - on ne bi nikada napravio ovo lili ono, nikada ne bi anektirao teritorij neke druge zemlje... Svaki put bi nam dokazao da smo bili u krivu. Hoće li on napasti Ukrajinu - to ne znamo, mislim da ni on sam ne zna, jer na kraju krajeva, riječ je o hladnokrvnoj računici. Diktatori nikad ne pitaju zašto, uvijek pitaju - zašto ne? I ako povjeruje da će se nekažnjeno izvući - napravit će to - tvrdi Kasparov.

Komentirao je i situaciju na Vijeću sigurnosti UN-a u kojoj je rusko veleposlanik gradonačelnika Kijeva nazvao Nacistom.

- To je potpuna besmislica, tipična propaganda jednog diktatora. Riječ je doista o crnom humoru, jer je predsjednik Ukrajine zapravo Židov - kazao je.

Kasparov je i odgovorio misli li da će Ukrajince malo ohrabriti pomoć Europske komisije od 1,2 milijarde eura.

- Svaka pomoć može umiriti, jer pokazuje da se svijet brine za Ukrajinu, no Ukrajina sada ne treba samo novac, nego i oružje, i šteta je što neke europske zemlje, počevši od Njemačke, blokiraju opskrbu oružjem pretvarajući se da žele ostati neutralne. Neutralnost ovdje ne postoji. Ako ne podupirete Ukrajinu, izravno ili neizravno podupirete Putina, ali zahvaljujući Velikoj Britaniji, Poljskoj, baltičkim zemljama i, naravno SAD-u, Ukrajina sada ima dovoljno oružja za nanošenje ozbiljne štete Putinovoj invazijskoj snazi. Jedino što može spriječiti taj napad je visoka cijena koju bi platili, u svakom smislu, i gospodarskom i vojnom - kazao je Kasparov.